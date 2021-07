News18 Hindi | July 18, 2021, 09:56 IST हांगकांग के कब्रिस्तान में किराए पर मिल रही जगह, लॉटरी से आ रहा नंबर बढ़ती आबादी के साथ जगह की भारी कमी झेलते हांगकांग में शव को दफनाने के लिए भी लॉटरी सिस्टम (shortage of burial sites and lottery system in Hong Kong) काम करता है. हर 6 साल में पुराने शव हटाकर नए शवों को जगह मिलती है.