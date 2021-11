News18 हिंदी | November 17, 2021, 16:28 IST क्या वाकई रात 03-04 बजे के बीच होती हैं सबसे ज्यादा मौतें Mystery Of Deaths : कहा जाता है कि रात का तीसरा पहर (Third Part of Night) जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक होता है. माना जाता है कि इस समय इंसान बेहद कमजोर स्थिति में होता है. इस समय अचानक आंख खुलना, तेज पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ-पैर ठंडे पड़ना आदि महसूस होता है. वैसे इस बात में सच्चाई कितनी है













आमतौर पर दुनिया की कई संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से रात का तीसरा पहर बहुत खतरनाक माना जाता है. तीसरा पहर यानि रात 3 से सवेरे 6 बजे के बीच का वक्त.(Photo - ShutterStock)

इसमें भी सवेरे 3 से 4 के बीच का वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस दौरान शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और इंसान का शरीर सबसे ज्यादा कमजोर.

ऐसे में इससे जुड़े तमाम तथ्यों को हमने जुटाने का प्रयास किया ताकि पता चल सके कि क्या वाकई रात में 3 से 4 के बीच का वक्त इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है? और मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहता है?

खोजने पर कुछ ऐसे दावों का पता चलता है कि अस्थमा के अटैक का खतरा दिन के आम वक्त की अपेक्षा 3 से 4 के बीच 300 गुना ज्यादा होता है.

इसका कारण बताया जाता है कि इस वक्त एड्रेनेलिन और एंटी-इंफ्लेमेटरी हार्मोंस का उत्सर्जन शरीर में बहुत घट जाता है. जिससे शरीर में श्वसनतंत्र बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है.

दिन की अपेक्षा इस वक्त ब्लडप्रेशर भी सबसे कम होता है. यह भी एक वजह है कि सवेरे 4 बजे सबसे ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं.

NYU लैंगोन मेडिकल सेंटर की डॉ रोशनी राज कहती हैं कि सवेरे 6 बजे कोर्टिसोल हार्मोन के तेजी स्त्राव के कारण खून में थक्के जमने और अटैक पड़ने का खतरा ज्यादा होता है. लेकिन सबसे ज्यादा ब्लडप्रेशर रात में 9 बजे होता है. यह भी मौत का कारण बन सकता है.

एक रिसर्च यह भी कहता है 14 फीसदी लोगों के अपने जन्मदिन के दिन ही मरने की संभावना होती है. 13 फीसदी लोग कोई बड़ी पेमेंट पाने के बाद मरने की हालत में होते हैं.

लेकिन 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे डॉ चंदर असरानी मानते हैं कि कमजोरी के चलते मौत की बात पूरी तरह से गलत है. वे लिखते हैं सवेरे 6 से दोपहर 12 के बीच हार्टअटैक की संभावना बहुत ज्यादा होती है.

ऐसा ही रात में सोने के दौरान भी होता है, लेकिन इसकी वजह स्लीप एप्निया होती है. यानि एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोने के दौरान लोगों की सांसें रुक जाती हैं.

उनका यह भी मानना है कि ऐसे रिसर्च केवल मार्केटिंग स्ट्रैटजी का हिस्सा होते हैं. और सच्चाई का एक पक्ष ही सामने रखते हैं. इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए. इनके नाम पर कंपनियां अपने प्रॉडक्ट बेचती हैं.