News18 हिंदी | February 16, 2022, 06:53 IST Kim Jong Il B’day: किम जोंग इल, जिनकी जयंती उत्तर कोरिया में है एक उत्सव किम जोंग इल (Kim Jong Il) उत्तर कोरिया (North Korea) के वर्तमान राष्ट्रपति किम जोंग उन के पिता थे जिनका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है. उत्तर कोरिया हर साल 16 फरवरी को किम जोंग इल की जयंती को एक द राइजिंग ऑफ द शानिंग स्टार (The Rising of the Shining Star) के नाम से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूपम मनाया जाता है. यह परम्परा किम जोन उन ने शुरू की थी.













उत्तर कोरिया (North Korea) में लोगों को उसके वर्तमान तानाशाह शासक का जन्मदिन नहीं पता है. यह किम जोंग उन ने अभी तक अपने शासनकाल में अपना जन्मदिन नहीं मनाया है ना ही अपने जन्म की तारीख ही की पुष्टि की है, लेकिन उनके पिता किम जोंग इल (Kim Jong Il) का जन्मदिन एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाता है. उनका जन्मदिन उनके जीवित रहते भी मनाया जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद यह दिन देश का डे ऑफ द राइजिंग स्टार (Day of the Rising Star) के नाम से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

उत्तर कोरिया (North Korea) में शुरू से ही तानाशाही शासन है जिसमें किम जोंग इल (Kim Jong Il) 1994 से लेकर 2011 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं. किम जोंग इल का जन्मदिन 16 फरवर 1941 को रूस (Russia) के साइबेरिया में हुआ था. उनके पिता किम इल सुंग उस समय सोवियत संघ में गोरिल्ला गतिविधियों के लिए वहां गए हुए थे. उत्तर कोरिया के प्रचार के अनुसार यह साल 1942 बताया जाता है और किम जोंग इल का जन्म स्थान कोरिया के माउंट पेक्टू का इलाका बताया जाता है जब किम इल सुंग गोरिल्ला कैम्प चला रहे थे. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

उत्तर कोरिया (North Korea) में किम जोंग इल (Kim Jong Il) हमेशा एक स्टार की तरह माने गए. उन्हें अक्सर चमकीले सितारे की तरह बताया जाता है. इल का जन्मदिन पहले सामान्य शाही तरीके से मनाया जाता था, लकिन 1982 के बाद से इसे राष्ट्रीय अवकाश (National Holiday) घोषित कर उत्सव की तरह मनाया जाने लगा. उनके जाने के बाद साल 2012 से, इस दिन को डे ऑफ द राइजिंग स्टार यानि उभरते हुए सितारे का दिन घोषित कर दिया गया. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

किम जोंग इल (Kim Jong Il) उत्तर कोरिया (North Korea) के दूसरे प्रमुख नेता थे. उनसे पहले उनके पिता किम इल सुंग (Kim Il Sung) का देश पर शासन था. जब किम जोंग इल ने देश की बागडोर संभाली, उस समय इस दिन को उत्तर कोरिया के कैलेंडर में स्प्रिंग ऑफ ह्यूमेनिटी यानि इंसानियत का वसंत के तौर पर मनाया जाता रहा. वे अपने जन्मदिन पर सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आते थे. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

उत्तर कोरिया (North Korea) का पूर्ण शासक बनने से पहले किम जोंग इल (Kim Jong Il) 1980 के दशक में ही डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रमुख नेता और वारिस बन गए थे. उन्होंने सेना के कई अहम नेतृत्व वाले पदों को संभाल लिया था. उन्होंने अपने पिता किम इल सुंग (Kim Il Sung) की मृत्यु के बाद 1994 में देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी. उससे पहले वे वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (WPK) के जनरल सेक्रेटरी, डब्लू प्रेसीडियम, उत्तर कोरिया के नेशनल डिफेंस कमीशन के चेयरमैन और दुनिया के चौथी सबसे बड़ी सेना कोरियन पीपुल्स आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

किम जोंग इल (Kim Jong Il) के जन्मदिन पर उत्तर कोरिया (North Korea) में 16 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश दो दिनों का होता है. पूरे देश में उत्सव मनाया जाता है. राजधानी पियोंयांग में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें विशाल जिमनास्टिक, संगीत कार्यक्रम, आतिशबाजी, सैन्य प्रदर्शन और डांसिंग पार्टी जैसे कार्यक्रम होते हैं. इस दिन हाइब्रिड बेगोनिया ऐसे तैयार किया जाता है जिससे उत्सव के समय उनमें फूल खिल जाएं. सरकार इस दिन लोगों को सामान्य से ज्यादा भोजन मुहैया करती है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

किम जोंग इल (Kim Jong Il) अपने पिता की तरह हवाई यात्रा करने से कतराया करते थे. वे यूरोप तक ट्रेन से होकर जाया करते थे. उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी. वे हमेशा उत्तर कोरिया (North Korea) का ही खाना खाया करते थे. उन्हें आर्थिक मोर्चों पर सफल नहीं माना जाता था. फिर भी उन्हें एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता था. वे सेना (Army) के लिए सबसे ज्यादा काम करते थे. उनके शासनकाल में सेना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी. (तस्वीर: Wikimedia Commons)