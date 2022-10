News18 हिंदी | Last Updated:October 28, 2022, 07:51 IST पुराने पेड़ बचाने से दुनिया बचाने में मिलेगी सहायता पर्यावरण (Environment) पर हुए एक अध्ययन में जोर दिया गया है कि जंगलों (Forests) और पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिए पुराने पेड़ों (Old Trees) को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी और उपयोगी होगा. अध्ययन में बताया गया है कि सामान्य पेड़ों की तुलना में पुरातन पेड़ों को बचाना पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय भविष्य के लिए ज्यादा उपयोगी और कारगर साबित होगा. Written by Vikas Sharma











पर्यावरण (Environment) संरक्षण और जलवायु परिवर्तन (Climate Change)से लिए एक प्रमुख समाधान पेड़ों को बचाना भी माना जाता है. पेड़ कई जीवों के लिए आवास का काम करते रहे हैं. इसके साथ ही वायुमंडल से कार्बन अवशोषण करने का अहम काम भी करते हैं. लेकिन क्या इसमें पुराने (Old Trees) और नए पेड़ों के बीच भी इस मामले में किसी तरह का अंतर होता है. अगर नए अध्ययन की बात मानी जाए तो ऐसा जरूर है. इस अध्ययन में बताया गया है कि पुराने पेड़ों को बचाने से पर्यावरण और जलवायु बचाने में ज्यादा मदद मिल सकती है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

पेड़ (Tees) इंसानों के लिए कई तरह उपयोगी साबित होते रहे है, वे ना केवल ईंधन बल्कि घरों के निर्माण के लिए बल्कि दवाइयों, कागज, आदि कई वस्तुओं और रसायनों की आपूर्ति के लिए हमारे काम आते हैं. लेकिन ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित शोधपत्र में पुराने पेड़ों (Old Trees) के महत्व के साथ ही उन्हें मिलने वाले खतरों (Threats to old trees) के बारे में भी बताया गया है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लिखा है कि पुराने पेड़ (Old trees) एक अलग ही तरह के आवास (Habitats) होते हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में बहुत ही उपयोगी होते हैं. इसकी वजह यह है कि पुराने पेड़ जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और वार्मिंग के प्रति ज्यादा बेहतर प्रतिरोध करते हैं. इनमें से अमेरिका के व्हाइट पर्वतों पर पाए जाने वाले ब्रिस्टलकोन पाइन्स कुछ पेड़ 5 हजार सालों तक जिंदा रह सकते हैं और विशालकाय कार्बन भंडारण के तौर पर काम करते रहते हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

पेड़ों (Trees) में अपने स्थानीय आवास बदलने की क्षमता रखते हैं. वे नमी के स्तर बढ़ाने का काम करते हैं और वायुमडंल में ऑक्सीजन की मात्रा भी. पुराने पेड़ विशेष तौर पर अहम माने जाते हैं फिर भी वे तेजी से खत्म हो रहे हैं. अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया इस खतरनाक स्थिति के लिए ज्यादा निगरानी की जरूरत है. पुराने जंगलों (Forests) और उनके पुराने पेड़ों (Old Trees) की मैपिंग और निगरानी करनेसे संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता और संधारणीयता का सीधा आंकलन हो सकता है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए उन्नत तकनीकियों पर आधार एक वैश्विक निगरानी मंच की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सामुदायिक वैज्ञानिक परियोजनाओं के जरिए जन भागिदारी सुनिश्चित करनी होगी. जंगलों (Forests) और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों (Exology) द्वारा पेड़ों के अनुवांशिकी पदार्थ (Genetic Material) जमा किए जा सकते हैं. उम्मीद यही है कि अगर पेड़ खत्म भी हो गए तो उनकी अनुवांशिकीय भागीदारी को फिर भी संरक्षित किया जा सकता है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

शोधकर्ताओं का कहना है कि संधारणीय भविष्य के लिए जंगलों (Forests) की समग्रता और अखंडता का कायम रखने के लिए कन्वेन्शन ऑफ बायोलॉजिकवल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट (Sustainable Development) गोल 15 के 2030 के एजेंडा की वर्तमान समीक्षा में पुराने पेड़ों (Old Trees) की मैपिंग और निगरानी को शामिल किया जाना चाहिए. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

शोधकर्ताओं ने मांग की है कि इस तरह की विविधता (Diversity) और प्रतिरोधकक्षमता के क्षेत्रों के संरक्षित करने के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय प्रयास करने की जरूरत है. पुराने पेड़ों (Old Trees) को खत्म होने से पहले बचाने के लिए उन्हें खोजने, संरक्षित करने (Preservation) और उन्हें बचाए रखने के लिए वैज्ञानिकों के समुदाय और उन्नत तकनीकों के वैश्विक गठबंधन की जरूरत है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)