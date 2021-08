News18 Hindi | August 04, 2021, 11:19 IST चूहों के आतंक से हैं परेशान? ये आसान तरीके दिलाएंगे छुटकारा 5 Home Remedy To Get Rid Of Rats At Your Home: घर में चूहों का आतंक हो तो परेशानी होती ही है. आप कुछ भी खुला नहीं छोड़ सकते. कब चूहे कोई वायर काट डालें, आपके खाने के सामान को खराब कर दें या फिर वे आपके कीमती कपड़ों को काट डालें यह आशंका बनी रहती है. किचन (Kitchen) में मौजूद अनाज, खाने-पीने का सामान इनके रहते सुरक्षित नहीं रहता. वहीं समस्या तब और ज्‍यादा बढ़ जाती है जब चूहे घर में बिल बनाकर रहने लगते हैं. इससे घर की दीवारें कमजोर होने का खतरा रहता है. साथ ही इनसे कई तरह की जानलेवा बीमारियां (Diseases) भी फैल सकती हैं. ऐसे में इन्‍हें घर से भगाना ही एक मात्र उपाय है इनसे छुटकारा पाने का.

1 / 6 चूहों को घर से भगाने के लिए वैसे तो बाजार में आपको कई तरह की चूहा मार दवाएं मिल जाएंगी. मगर कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी आप अपने घर से चूहों का सफाया कर सकते हैं-All Images/shutterstock