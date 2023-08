5 plants that grow without soil aglaonema singonium philodendron bamboo and money plant

बिना मिट्टी वाले पौधों की है तलाश? घर में लगाएं 5 पौधे, बिना soil के भी आसानी से करेंगे ग्रो

Plants That Grow Without Soil: बहुत लोग घर में पौधे लगाने के शौक़ीन होते हैं लेकिन गार्डनिंग करने में समय नहीं दे पाते हैं. तो बहुत लोगों को मिट्टी-खाद जैसी झंझट भरी चीजें पसंद नहीं होती हैं और वो चाहते हुए भी प्लांट नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में, जिनको आप घर में बिना मिट्टी के (Plants that grow without soil) भी लगा सकते हैं. इनको लगाने में ज्यादा मेहनत और देखभाल की जरूरत नहीं होती है. साथ ही ये घर की खूबसूरती को बढ़ाने में भी अच्छा रोल निभाते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.