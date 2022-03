News18 हिंदी | March 13, 2022, 10:04 IST नई नवेली दुल्‍हन के लिए परफेक्‍ट है तमन्ना भाटिया का ये पार्टी वियर साड़ी लुक, सभी की नजर रहेगी आप पर Tamannaah Bhatia Saree Look : अगर आपकी नई-नई शादी (New Bride) हुई है और गेस्‍ट के रूप में परिवार, दोस्‍तों के यहां पार्टीज अटेंड करनी है, तो साड़ी से बेहतर कोई विकल्‍प नहीं. हालांकि, साड़ी ऐसी हो जो ओकेजन के लिए खासतौर पर बनी हो. ऐसे में इन दिनों डिजाइनर साड़ियां युवाओं में काफी फेमस हो रही है. साउथ की कई फिल्मों में शानदार अभिनय के बाद हिंदी फिल्‍मों में काम कर चुकीं तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) से आप इन स्‍टाइलिश साड़ियों का आइडिया ले सकती हैं. तमन्‍ना इन खूबसूरत और स्‍टाइलिश साड़ियों में काफी ग्‍लैमरस दिखती हैं. आइए हम आपको तमन्‍ना भाटिया का शानदार पार्टी वियर साड़ी (Saree Look) कलेक्‍शन दिखाते हैं, जिससे इंस्‍पायर होकर आप भी अपने वार्डरोब को अपडेट कर सकती हैं.













1 / 5

तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने यहां बबीता मल्‍कानी (babita malkani) की डिजाइनर साड़ी को कैरी किया है, जो किसी भी पार्टी के लिए परफेक्‍ट है. ग्लिटरी ऑफ शोल्‍डर टॉप के साथ फ्रिल डिजाइन वाली ये साड़ी आप कंफर्टेबली कैरी कर सकती हैं. Image : Instagram/ tamannaahspeaks

2 / 5

तमन्‍ना ने यहां मनीष मल्‍होत्रा (Manish malhotra) की डिजाइन की हुई साड़ी को कैरी किया है. पर्पल और ब्‍लू रंग की इस ग्‍लिटरी साड़ी में तमन्‍ना काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. साड़ी के साथ उन्‍होंने मोती का चोकर कैरी किया है. Image : Instagram/ tamannaahspeaks

3 / 5

अमित अग्रवाल की ये डिजानर साड़ी न्‍यू एज गर्ल के लिए परफेक्‍ट है. बॉटल ग्रीन कलर बेस के साथ गोल्‍डन डॉटेड प्रिंट वाली इस साड़ी को तमन्‍ना ने खूबसूरती से कैरी किया है. : Instagram/ tamannaahspeaks

4 / 5

हर शादीशुदा लड़की के पास एक ऐसी ट्र‍ेडिशनल साड़ी तो होनी ही चाहिए. तमन्‍ना ने यहां पिंक बनारसी साड़ी के साथ गजरा और हेवी ज्‍वेलरी कैरी किया है, जिसमें वे काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. Image : Instagram/ tamannaahspeaks

5 / 5

रॉ मैंगो की ये नीली साड़ी तमन्‍ना पर बेहद प्यारी लग रही है. उन्होंने अपने लुक को मैचिंग लॉन्ग ब्लाउज और कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है. Image : Instagram/ tamannaahspeaks