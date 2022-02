News18 हिंदी | February 24, 2022, 12:38 IST 'Plus Size' दुल्हन ले सकती हैं पंजाबी सिंगर अफसाना खान के ब्राइडल लुक से इंस्पिरेशन, यहां देखें फोटोज़ Afsana Khan Bridal Look : पंजाब की मशहूर सिंगर और बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट अफसाना खान (Afsana Khan) ने अपने बॉयफ्रेंड साज (Saajz) संग शादी रचा ली है. अब दोनों एक-दूजे के हो चुके हैं. इसके साथ ही अफसाना और साज ने जिंदगी के नए चेप्टर की शुरुआत की है. 19 फरवरी को अफसाना ने साज संग धमाकेदार तरीके से ग्रैंड वेडिंग की. सोशल मीडिया पर इन दोनों के शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं जिसे अफसाना ने शेयर किया है. इन फोटोज़ में वह बला की खूबसूरत लग रही हैं. अफसाना ने अपनी शादी में लाल जोड़े को छोड़ बेहद डिफरेंट कलर को चुना और शादी से पहले के हर इवेंट में काफी ब्‍यूटीफुल लगीं. अफसाना के इस ब्राइडल लुक (Bridal Look) से प्‍लस साइज (Plus Size) लड़कियां भी शादी के जोड़े के चुनाव को लेकर इंस्पिरेशन ले सकती हैं.













ब्राइडल लुक में अफसाना खान ने ऑरेंज रंग के लहंगे को कैरी किया. उन्होंने डबल दुपट्टे को लहंगे के साथ ओढ़ा और चोली कट ब्लाउज के साथ पेयर किया. इस लुक में अफसाना ने हैवी लहंगे के साथ हैवी नेकपीस, ईयररिंग्स और हैवी मांग टीका कैरी किया और न्यूड मेकअप किया है. Image : Itsafsanakhan/instagram

अफसाना खान ने अपने हर लुक में फुल स्लीव्स या फिर 3/4 स्लीव्स को चुना था. इसी के साथ जूलरी को काफी सिंपल रखा था, जबकि आउटफिट को हल्का हैवी रखा था.Image : Itsafsanakhan/instagram

सुबह के फेरों में अफसाना ने पिंक कलर के लहंगे को चुना जिसमें गोटा पत्ती का वर्क था. इसके अलावा हेवी ट्रेडिशनल मांग टीका, बड़ा सा नथ, झुमके और हेवी नेक पीस में अफसाना बहुत क्‍यूट लग रही थीं. Image : Itsafsanakhan/instagram

महंदी सेरोमनी में अफसाना ने मस्‍टर्ड येल्‍लो कलर का लंहंगा, ब्‍लाउज और हेवी दुपट्टा कैरी किया. इसके साथ उन्‍होंने ज्‍वेलरी में केवल कानों में हेवी झुमके पहने थे.Image : Itsafsanakhan/instagram

अफसाना ने यहां फुल स्‍लीव ब्‍लाउज पहना है और दुपट्टे को सामने से हाफ साड़ी स्‍टाइल में पहना है. अपने मेहंदी में अफसाना ने सनग्‍लास कैरी किया जो काफी कूल लुक दे रहा है.Image : Itsafsanakhan/instagram