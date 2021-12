News18 हिंदी | December 08, 2021, 08:04 IST Work From Home के लिए कमाल की हैं ये 5 जगह, सुकून और शांति के बीच काम को कर सकेंगे एन्‍जॉय Best Destination To Work From Home : कोरोना (Corona) के इस दौर में कई कंपनियां अभी भी वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) के सहारे अपना सारा काम चला रही हैं. जबकि कई नौकरीपेशा लोग हैं जो घर से काम-करते करते अब बोरियत महसूस करने लगे हैं. ऐसे में अगर आप कहीं दूर वादियों (valley) में समय गुजारना चाहते हैं और नेचर (Nature) के बीच काम करने की कल्‍पना करते हैं तो बता दें कि आप ऐसा कर सकते हैं. हमारे देश में अभी ट्रैवल (Travel) करने पर पाबंदी नहीं है और कई लोग अपना वर्क फ्रॉम होम दूर कहीं वादियों में बैठकर निपटा रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि आप किन जगहों पर जाकर अपने वर्क स्‍ट्रेस को दूर कर सकते हैं और काम भी आसानी से कर सकते हैं.













मसूरी (Masoori) को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है. मसूरी शहर पूरी तरह से फ्री वाईफाई शहर है. ऐसे में इसे वर्क फ्रॉम होम के लिए काफी पसंदीदा जगह माना जाता है. उत्तराखंड (Uttarakhand) स्थित इस शहर से हिमालय की पहाड़ियों के प्राकृतिक सुंदरता को घर बैठे देखा जा सकता है. Image : Shutterstock

अगर आप कम बजट वाली जगह की तलाश में हैं तो ऋषिकेश (rishikesh) बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. नदी और पहाड़ों के बीच बसा यह शहर कई लोगों का वर्कस्टेशन बना हुआ है और यहां इंटरनेट सुविधा कमाल की है. यहां कमरे और खाने की व्यवस्था में कोई दिक्‍कत नहीं आती. Image : Shutterstock

अगर आप हिमाचल और ऋषिकेश जैसी जगहों से अलग प्लेस की तलाश कर रहे हैं तो राजस्‍थान स्थि‍त माउंट आबू (mount abu) जा सकते हैं. यहां कई होटल मिल जाएंगे जहां खाने-पीने के अलावा वाई-फ़ाई और अन्य सुविधाओं को उपलब्धता आसानी से होती है. माउंट आबू को अगर आप अपना वर्क स्टेशन बनाते हैं तो आप वीकेंड पर आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. Image : Shutterstock

उत्तर पूर्व भारत स्थित शिलांग (Shillong) उन प्रोफेशनल्स के लिए एक आइडियल जगह है जो देश के उत्तर पूर्वी बेल्ट को एक्‍सप्‍लोर करना चाहते हैं. अपने कमाल के मौसम और शांत वातावरण की वजह से ये हिल स्टेशन देश अन्‍य हिस्‍सों से बिलकुल अलग है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से भी जाना जाता है. Image : Shutterstock

अगर आप भी पहाड़ों के अलावा समुद्र और बीच जाना पसंद करने वाले इंसान हैं तो आपके लिए केरल (kerala) स्थित वर्कला (varkala ) भी एक अच्‍छा विकल्‍प है. यहां आप उठती लहरों के बीच शांति से काम कर सकते हैं. अरब सागर के मोती के रूप में इस शहर को जाना जाता है. यह शहर जीवंत समुद्र तट और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए फेमस है. Image : Shutterstock