News18 हिंदी | November 10, 2021, 16:05 IST Best Place To Visit In Bihar : बिहार के बेस्ट 5 डेस्टिनेशन जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जानिए कौन से हैं वे प्‍लेस Best Place To Visit In Bihar : छठ (Chhath Puja) पर्व की बात हो और बिहार (Bihar) घूमने पर चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता. बिहार एक ऐसा पर्यटन स्थल (Tourist Place) हैं जिसका इतिहास (History) भारत के गोल्‍डेन एरा से जुड़ा है. फिर बात भारत के सबसे पुराने विश्‍वविद्यालय नालंदा (Nalanda) की हो या बौद्ध और जैन धर्म का पारगमन स्‍थल बोध गया (Bodh Gaya) की हो. सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्‍म स्थिल पटना साहिब (Patna Sahib) हो या वैशाली (Vaisali) साम्राज्‍य का विशाल इतिहास. मधुबनी का नौलक्‍खा पैलेस (Naulakha Palace) हो या 3000 साल पहले मगध साम्राज्‍य के अजातशत्रु द्वारा स्‍थापित राजगीर (Rajgir) नगरी. यहां आज हम आपको बिहार के प्रमुख 5 पर्यटन स्‍थल की जानकारी दे रहे हैं.

1 / 5

नालंदा दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है. इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और महेन्द्रादित्य के खिताब को अपनाया था. यह विश्वविद्यालय पटना, वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाँव के पास स्थित है. कहते हैं कि जैन तीर्थंकर, महावीर यहां 14 मानसून गुजारे थे. इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने यहां का दौरा किया था और यहां कम से कम दो साल तक रहे थे. हालांकि आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर के रूप में हैं. लेकिन आज भी इस धरती पर आप गर्व अनुभव करेंगे. Image Credit : shutterstock

2 / 5

गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित बिहार की राजधानी पटना प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था. यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है. यहां सिखों का तीर्थस्थल पटना साहिब गुरुद्वारा है जहां अंतिम सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था. हर्यंका, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में ये शहर पूरे भारत में काफी प्रचलित था. Image Credit : shutterstock

3 / 5

प्रसिद्ध स्थानों में से एक बोधगया एक हिंदू तीर्थस्थल और बौद्ध तीर्थस्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है. माना जाता है कि यहीं एक पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. गया एक व्यस्त शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है. यह कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है जो यहां मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के समय बनाया गया था.Image Credit : shutterstock

4 / 5

पुरातात्विक स्थल वैशाली कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी थी. वैशाली में अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मस्थान है. कहते हैं कि महावीर का जन्म और पालन-पोषण छठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडलग्राम में हुआ था. यहां अभी भी आप अवशेष स्तूप, कुटागरशाला विहार, राज्याभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, बावन पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव आदि देख सकते हैं..Image Credit : shutterstock

5 / 5

मध्य बिहार के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर अपने प्राकृतिक परिवेश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. "देवताओं के निवास" के रूप में जाने जाना वाला राजगीर लगभग 3000 साल पुराना शहर है. राजगीर को दो खंडों में बांटा गया है, पहला है मगध राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित है और दूसरा पूरी तरह से 7 राजसी पहाड़ियों से घिरा हुआ स्‍थल.Image Credit : shutterstock