News18 हिंदी | December 10, 2021, 14:56 IST Bollywood Bridal Look: अपनी शादी में कटरीना समेत इन बॉलीवुड हसीनाओं का ब्राइडल लुक अपनाएं, लगेंगी हूर की परी Bollywood Bridal Look: शादी (Marriage) से पहले तैयारियां करने में काफी समय लगता है. हर चीज का इंतजाम बेशक आराम से वेडिंग प्लानर्स कर दें लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है वेडिंग ड्रेस चुनना. हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी वाले दिन परी जैसी लगे. अगर आप भी अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाईं कि आपको अपने खास दिन कैसा लुक अपनाना चाहिए तो हम कटरीना समेत कई बॉलीवुड (Bollywood) सेलिब्रिटीज के ब्राइडल लुक्स (Bridal Looks) का कलेक्शन ले कर आए हैं. ताकि आप भी उनकी तरह तैयार हो कर किसी अप्सरा से कम न लगें.













हाल ही में विक्की कौशल और कटरीना कैफ (Vicky Kaushal and Katrina Kaif) की 'सुपर मिस्टीरियस' शादी हुई. कटरीना के फैंस उनका ब्राइडल लुक (Bridal Look Of Katrina) देखने के लिए बहुत बेताब रहे. अगर आप भी अपनी वेडिंग प्लान कर रही हैं तो उनका ये लुक ट्राई कर सकती हैं. लाल जोड़े में ऐसी ज्वेलरी आपके ऊपर खूब जचेगी. लड़के भी विक्की की तरह रेडी हो सकते हैं Image- Instagram/katrinakaif

राजकुमार और पत्रलेखा (Rajkummar and Patralekha) का वेडिंग लुक (Wedding Look) भी लोगों को बहुत पसंद आया. अगर आप भी अपनी खूबसूरती और शादी में चार चांद लगाना चाहती हैं तो पत्रलेखा की तरह अपनी शादी का जोड़ा तैयार कराएं. Image- Instagram/patralekhaa

जब यामी गौतम (Yami Gutam) की शादी की तस्वीरें सामने आईं थीं, तब सबके मुंह से उनका ब्राइडल लुक देख कर- 'वाओ ब्यूटीफुल' ही निकला. आप अगर ज्यादा भारी मेकअप और लहंगा नहीं पहनना चाहतीं तो आप यामी की तरह लुक अपना कर सुंदर दिख सकती हैं. Image- Instagram/yamigautam

अगर आप भारी भरकम लहंगा अपनी शादी में नहीं पहनना चाहतीं तो आप बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) का लुक ध्यान से देख लें और इस स्टाइल के हिसाब से ही सब कुछ खरीदें. Image- Instagram/diamirzaofficial

लाल जोड़ा, बड़ी नथ, मांग टीका, चूड़ियां और गहनें वैसे तो हर दुल्हन पहनती है लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा. अगर आपके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है तो आप दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की तरह तैयार हो सकती हैं. ये लुक हर किसी भी जचेगा. Image- Instagram/ranveersingh

अगर आप लाल रंग की साड़ी या लहंगा नहीं पहनना चाहतीं तो अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का ब्राइडल लुक आपके लिए बेस्ट रहेगा. Image- Instagram/virat.kohli