News18 हिंदी | December 14, 2021, 10:30 IST साल 2021 में विकी कटरीना के अलावा इन सितारों ने भी लिए सात फेरे, देखिए शादी की कुछ खास तस्वीरें Bollywood Celebs Who Got Married In 2021 : इस साल बॉलीवुड के कई सितारे (Bollywood Celebs) अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हुए शादी के बंधन में बंधे. इन दिनों विकी कौशल (Vicky Kaushal) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) के वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. हर कोई अपने फेवरेट एक्‍टर के इस स्‍पेशल मोमेंट को एन्‍जॉय करना चाहता है. ऐसे में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और विकी जैन (Vicky Jain) की 14 दिसंबर को शादी होने वाली है. तो आइए आज देखते हैं कि किन सितारों ने इस साल सात फेरे लिये.













विकी कौशल और कटरीना कैफ ने पिछले दिनों 9 दिसंबर को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट में रॉयल अंदाज में सात फेरे लिए. हालांकि इस शादी में उनके बेहद करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. लेकिन बॉलीवुड में उनकी शादी काफी चर्चा में रही.Image Credit : Instagram/ vickykaushal09

अभिनेता अनिल कपूर की दूसरी बेटी रिया और करण बुलानी ने 14 अगस्त को दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सात फेरे लिए. ये शादी अनिल कपूर के निवास से ही हुई. Image Credit : Instagram/ RheaKapoor

अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर को चंडीगढ़ में बहुत ही धूमधाम से शादी रचाई. दोनों ने 11 साल के अपने रिलेशनशिप को शादी के साथ ही ऑफिशियल कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें काफी शेयर हुईं.Image Credit : Instagram/ rajkumarraofficial

एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्ममेकर आदित्य धर ने 4 जून 2021 को शादी की. यामी और आदित्य ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में सात फेरे लिए. ये शादी भी बहुत ही सादगी के साथ की गई. Image Credit : Instagram/ yamigautam

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने बिजनसमैन वैभव रेखी के साथ 15 फरवरी 2021 को सात फेरे लिए थे. दीया की शादी में महिला पंडित ने मंत्र पढ़े थे जिसकी खूब चर्चा हुई थी. Image Credit : Instagram/ diamirzaofficial

सिंगर शिल्पा राव ने अपने बेस्ट फ्रेंड रितेश कृष्णन के साथ 25 जनवरी 2021 को घर पर ही सादगी के साथ शादी की थी. शिल्पा ने अपनी वेडिंग की न्यूज सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर की थी और शादी के बाद पहले सेल्‍फी के साथ अपने रिलेशन को ऑफिशियल किया था. Image Credit : Instagram/shilparao

बॉलीवुड एक्‍टर वरुण धवन और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल इसी साल 24 जनवरी 2021 को शादी के बंधन में बंधे. वरुण और नताशा ने अलीबाग में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ये शादी की.Image Credit : Instagram/varundvn

अंकिता लोखंडे 14 दिसंबर को विक्की जैन के साथ शादी के बंधने में जा रही हैं. शादी से चंद दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना प्री-वेडिंग वीडियो शेयर किया है. Image Credit : Instagram/ lokhandeankita