Happy New Year: नए साल में ट्राई करें कुछ नया, सर्दियों में भी दिखेंगी फैशनेबल Happy New Year: सर्दी अपने चरम (winter at its peak) पर है साथ नया साल भी आ रहा है. ऐसे में आप न्यू ईयर सेलेब्रेशन (New Year Celebration) को लेकर चिंतित होंगी, कि कैसे इस विंटर में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाए, कैसे पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन (Center of Attraction) बनें, और कैसे इस विंटर से बचा जाए? तो टेंशन को साइड में रखिए क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं कुछ ऐसे आउटफिट्स जिन्हें कैरी करके आप सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश लगेंगी साथ ही सर्दी से भी आपका बचाव हो जाएगा.













शॉर्ट जैकेट- इन दिनों शॉर्ट जैकेट चलन में है आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकतीं हैं. स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके साथ कंट्रास कलर में स्टोल भी कैरी कर सकती हैं. (Image : Shutterstock)

टर्टल नेक स्वेटर - टर्टल नेक स्वेटर में आपका डीसेंट लुक उभर कर आएगा आप इसे जींस, क्यूलॉट्स या जैगिंग के साथ पहन कर खूबसूरत दिख सकतीं हैं. (Image : Shutterstock)

लॉन्ग ओवर कोट- लॉन्ग ओवर कोट सर्दियों में एक अच्छा विकल्प है, इसके साथ आप बेरेट केप और बूट पहन कर सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बन सकती हैं. (Image : Shutterstock)

शॉर्ट वन पीस- अगर आपको वन पीस पहनने का शोक है तो आप वन पीस को हाईनेक के साथ स्टॉकिंग और नी लेंथ बूट के साथ पहने, काफी खूबसूरत लगेंगी. (Image : Shutterstock)

राउन्ड नेक स्वेटर- राउन्ड नेक स्वेटर का फैशन कभी आउन नहीं हुआ. इसे आप कभी भी कैरी कर सकतीं हैं. इसके ऊपर आप एस्सेसिरीज़ भी ले सकतीं हैं. बस जगह और ज़रूरत के हिसाब से करल चैंज करें और पहने. वैसे सर्दियों में लाल रंग काफी खूबसूरत लगता है. (Image : Shutterstock)