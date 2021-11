News18 हिंदी | November 10, 2021, 16:23 IST GREEN CHILLI BENEFITS: स्वाद ही नहीं सेहत को भी बेहतर बनाती है हरी मिर्च, फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे Health Benefits of Green Chilli or Hari Mirch: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हरी मिर्च (Hari Mirch), सिर्फ अचार बनाने या किसी रेसिपी को मजेदार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के नजरिए से भी बहुत फायदेमंद है. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसकी खासियत जानकर आप भी शायद हैरान रह जाएं. इसमें न सिर्फ आखों को ठीक रखने की क्षमता है, बल्कि इसके सेवन से उच्च रक्त चाप और मूड भी ठीक रहता है. सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रीन चिली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ( Health Benefits Of Green Chilli), दोनों के लिए अच्छी है.

1 / 6

हरी मिर्च में सेहत को दुरुस्त रखने के लिए कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. जानकारी के मुताबिक ग्रीन चिली (Green Chilli) में विटामिन ए, बी6, और सी होता है. साथ ही इसमें आयरन, पोटैशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी भरपूर मात्रा होती है.

2 / 6

हरी मिर्च (Green Chili) में मौजूद विटामिन ए आंखो के लिए बहुत फायदेमंद (Beneficial for eyes) माना जाता है.

3 / 6

इसके सेवन से पाचन भी ठीक रहता है. इसमें मौजूद डाइट्री फाइबर्स (Dietary fibers) डाइजेशन में मददगार हैं. हांलाकि, किसी भी चीज का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए.

4 / 6

शरीर में आयरन की कमी (Iron deficiency) दूर करने के लिए हरी मिर्च (Hari Mirch) खानी चाहिए.

5 / 6

हरी मिर्ची के सेवन से ब्रेन में फीलगुड हार्मोन एंडोर्फिन (Feel good hormone endorphin) का संचार होता है, जिससे हमारा मूड बूस्ट होता है.

6 / 6

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हरी मिर्च को डाइट में शामिल किया जा सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)