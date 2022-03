News18 हिंदी | March 16, 2022, 12:23 IST Benefits of Aam Panna: गर्मी में लू से बचाए आम पन्ना, सीमित मात्रा में पिएंगे तो इन बीमारियों से होगा बचाव Benefits of Aam Panna: गर्मियां आते ही लोगों को आम (Mango) का इतंजार रहता है. पका आम हो या कच्चा ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत को भी लाभ पहुंचाते हैं. बात करें कच्चे आम की तो इससे आप खट्टी-मीठी चटनी, अचार और आम पन्ना बनाकर खा-पी सकते हैं. आम पन्ने का सेवन गर्मियों में लू (Loo or Heatstroke), डिहाइड्रेशन से बचने का बेस्ट समर ड्रिंक (Summer Drink) है. कच्चे आम में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, फाइबर आदि तत्व होते हैं. इसे (Kacha Aam khane ke fayde) नमक के साथ खाने से पेट की समस्याएं, डायरिया, सूजन आदि दूर हो सकते हैं. आम का पन्ना किस तरह से गर्मी में शरीर को फायदा (Aam Panna ke fayde) पहुंचाता है, जानें यहां.













कच्चा आम लू से बचाए: कच्चे आम की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इससे आम पन्ना (Benefits of aam panna drink) बनाकर पीने से पेट को ठंडक मिलती है. गर्मी में लोगों को सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक या लू लगती है, ऐसे में आम पन्ना आधा कप भी पीकर घर से बाहर निकलेंगे तो लू से बचाव होगा. गर्मी में अधिक पसीना निकलने से शरीर में आयरन, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है. आम पन्ना पीने से इससे आप बचे रहेंगे.

डिहाइड्रेशन से बचाएं: आपको अधिक पसीना निकलता है और आपका काम भी आउटडोर वाला है, तो आम पन्ने का सेवन जरूर करें. यह हेल्दी समर ड्रिंक शरीर में एलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है. आयरन की कमी से बचाता है. हाइड्रेटेड रखता है, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है.

आम पन्ना न्यूट्रिएंट्स से होता है भरपूर: कच्चे आम से बने आम पन्ना में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए, बी1, बी2, सी, कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलेट आदि होते हैं. ये सभी तत्व गर्मी में शरीर को स्वस्थ रखते हैं.

कैंसर का जोखिम करे कम: आम में मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करते हैं, जो कई तरह के कैंसर जैसे फेफड़ा, पेट, कोलोन, प्रोस्टेट आदि से शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं. ऐसे में आप कच्चा आम या इससे बनें आम का पन्ना जरूर पिएं.

हाजमा सुधारे: गर्मियों में अक्सर लोगों का हाजमा खराब रहता है. गर्मी में भोजन जल्दी खराब होता है, ऐसे में ताजा भोजन ना करने से पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. आम पन्ना में मौजूद फाइबर पेट साफ रखता है. भोजन को जल्दी पचने में मदद करता है. विटामिन बी आंतों से संबंधित समस्याओं को दुरुस्त करता है.

आंखों को रखे स्वस्थ: आम पन्ना में मौजूद विटामिन ए आंखों को मोतियाबिंद, रतौंधी, ड्राई आंखें, आंखों का लाल होना जैसी कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. आम पन्ना का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए वरना डायबिटीज, वजन बढ़ना, उच्च रक्तचाप, डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)