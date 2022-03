News18 हिंदी | March 22, 2022, 08:22 IST Acidity In Summer: गर्मियों में एसिडिटी का इलाज करेंगी ये चीजें, पेट को रखेंगी ठंडा Foods To Relief From Acidity In Summer: गर्मियों के मौसम में लोगों को पेट की कई समस्याओं (Stomach Problem) से जूझना पड़ता है. गर्मी के दिनों में खाना सही से पच नहीं पाता और पेट की परेशानियां नजर आने लगती हैं. कई लोगों को तो गर्मी आते ही उल्टी और लूज मोशन की शिकायत होने लगती है. तेज गर्मी लोगों के सेहत के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती है. इस समय सबसे ज्यादा एसिडिटी (Acidity) की समस्या परेशान करती है. गर्मियों में अपच की समस्या का सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है. ऐसे में एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों (Home Remedies) को अपनाया जा सकता है. गर्मियों में कुछ चीजों का सेवन कर एसिडिटी की समस्या को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो खास चीजें.













गर्मियों में नारियल पानी पीने से एसिडिटी की समस्या कम होती है. नारियल पानी जैसे नैचुरल ड्रिंक में बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के गुण होते हैं. नारियल पानी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पेट की समस्याओं को दूर रखता है. साथ ही नारियल पानी पीने से कब्ज की परेशानी भी नहीं होती. Image-shutterstock.com

ठंडे दूध के अलावा आप गर्मियों में छाछ पीकर भी एसिडिटी से राहत पा सकते हैं. छाछ गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखता है और इसमें मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया पेट में अधिक मात्रा में एसिड को बनने से रोकते हैं. वहीं छाछ पीने से पाचन में भी सुधार होता है. गर्मियों में खाना खाने के बाद नियमित रूप से छाछ का सेवन करें और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाएं. Image-shutterstock.com

केला खाने से काफी हद तक एसिडिटी से छुटकारा मिलता है. गर्मियों में दिन में एक केला जरूर खाएं और पेट की परेशानियों को दूर रखें. केले में मौजूद पोटैशियम पेट में अधिक एसिडिटी बनने से रोकता है, जिससे शरीर का पीएच लेवल कम होता है. इसके अलावा केले में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह कब्ज की समस्या को दूर करता है. गर्मियों में पके केले खाने से एसिडिटी दूर रहती है. Image-shutterstock.com

खरबूजे में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और फाइबर एसिड रिफ्लक्स और पेट की संबंधी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. खरबूजा पेट को ठंडा रखता है और इसमें मौजूद हाई वॉटर की मात्रा शरीर को हाइड्रेट करने और पीएच लेवल को कम करने में मदद करती है. यह एसिडिटी को रोकने में मदद करता है. Image-shutterstock.com

ठंडा दूध एसिडिटी से निपटने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है. ठंडा दूध पेट में एसिड को अवशोषित करता है. इससे गैस्ट्रिक सिस्टम में हार्ट बर्न या जलन नहीं होती. गर्मियों में जब भी आपको पेट में एसिड बनने या सीने में जलन महसूस हो तो एक गिलास सादा ठंडा दूध पी लें. Image-shutterstock.com