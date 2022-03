News18 हिंदी | March 14, 2022, 15:22 IST Foods for Healthy Uterus: स्वस्थ गर्भाशय के लिए खाएं ये 5 पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ Foods for Healthy Uterus: महिलाओं के शरीर में गर्भाशय (Uterus) प्रजनन प्रणाली के लिए बहुत जरूरी ऑर्गन है, जो एक बच्चे को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे में यूटरस को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है. इसमें कोई भी समस्या आने से गर्भाधारण (pregnancy) करने में मुश्किल हो सकती है. यदि गर्भाशय में कोई भी असामान्यता होती है, तो डिलीवरी समय से पूर्व हो सकती है, गर्भपात हो सकता है. इन सभी समस्याओं से बचे रहने और यूटरस को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स (Diet tips for healthy uterus) का सेवन जरूरी है. यदि आप गर्भ धारण करना चाहती हैं, तो गर्भाशय को मजबूती (Healthy Uterus) देने वाले फूड्स का सेवन करें, ताकि डिलीवरी के दौरान समस्या ना आए. जानें, हेल्दी यूटरस के लिए क्या खाएं (swasth uterus ke liye food)...













खूब खाएं हरी सब्जियां: आप डाइट में कई तरह की सब्जियों को शामिल करें. इनमें कैल्शियम, विटामिंस, पोटैशियम, मैग्नीशियम अधिक होते हैं. यूटरस में फाइब्रॉएड्स ना बन पाए, इसके लिए सब्जियों का सेवन जरूरी है. जितना सब्जी खाएंगी फाइब्रॉएड ट्यूमर के डेवलप होने का खतरा कम रहेगा. पत्तागोभी, ब्रोकोली में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं. ये शरीर के एस्ट्रोजन के साथ लड़ सकते हैं, जिससे एस्ट्रोजन लेवल में कमी आती है. इससे गर्भाशय में ट्यूमर नहीं बन पाता है.

फलों के सेवन से यूटरस रहे हेल्दी: प्रतिदिन डाइट में कुछ फलों को जरूर शामिल करें. बायोफ्लेवोनॉएड्स, विटामिन सी युक्त फल खाने से गर्भाशय में फाइब्रॉएड नहीं बनता है. ये एस्ट्रोजेन लेवल को भी नॉर्मल बनाए रखते हैं. बायोफ्लेवोनॉएड्स ओवेरियन कैंसर से बचाते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स का करें सेवन: यूटरस को हेल्दी रखने के लिए दूध और दूध से बने खाद्य पर्दाथों को डाइट में जरूर शामिल करें. दही, चीज, दूध, बटर, पनीर खूब खाएं. ये सभी विटामिन सी, डी से भरपूर होते हैं. विटामिन डी यूटरिन फाइब्रॉएड होने के जोखिम को कम कर देता है.

नट्स और बीज डाइट में करें शामिल: कई तरह के बीज और नट्स शरीर में हार्मोंस का निर्माण करने में मदद करते हैं. बादाम, काजू, अलसी के बीज खाएं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फाइब्रॉएड नहीं बनने देते हैं. साथ ही महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के जोखिम (uterine cancer) को कम करते हैं. गुड कोलेस्ट्रॉल सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है. यह समय से पहले जन्मे बच्चे की समस्या को भी कम करता है.

डाइट में फाइबर करें शामिल: डाइट में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अधिक शामिल करने से शरीर से टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकलते हैं. हाई फाइबर डाइट लेने से शरीर में मौजूद अत्यधिक एस्ट्रोजेन कम होता है, जिससे गर्भाशय में फाइब्रॉएड्स का निर्माण नहीं होता है. ताजे फल, साबुत अनाज, बींस, फलियां, हरी सब्जियों में फाइबर अधिक होते हैं, इनका सेवन करें. प्रतिदिन 7-8 गिलास पानी पिएं.