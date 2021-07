बारिश में घर में हो गए हैं कीड़े-मकोड़े? इन तरीकों से करें बचाव

News18 Hindi | July 28, 2021, 11:33 IST बारिश में घर में हो गए हैं कीड़े-मकोड़े? इन तरीकों से करें बचाव Home Remedies Keep Away Insects In Rainy Season: बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी (Summer) से राहत मिलती है. ऐसे में यह मौसम बहुत सुहाना लगता है. मगर इसके साथ ही बरसात का मौसम कुछ दिक्‍कतें भी लेकर आता है. इस मौसम में घर में चींटी, कॉक्रोच (Ant, Cockroach), मक्खी, झींगुर और दीमक जैसे कीड़े-मकोड़ों की एंट्री होने लगती है, जो कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं.

1 / 6 बरसात के मौसम में घर में कई तरह के कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जो कई बीमारियों (Diseases) की वजह बन सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इनसे बचाव के तरीके अपनाए जाएं. कुछ आसान उपाय बारिश में पनपने वाले कीड़ों-मकोड़ों से बचाव के लिए कारगर होंगे-