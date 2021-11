News18 हिंदी | November 29, 2021, 07:45 IST Drinks For Immunity In Winter: सर्दियों में जरूर पिएं ये होममेड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स, वायरल इंफेक्शन से होगा बचाव Drinks For Immunity In Winter: सर्दियों में वायरल रोगों (Viral Disease) से बचने के लिए लोग अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ खास हेल्दी चीजों का सेवन करना बहुत ही जरूरी है. साथ ही शरीर में विटामिन-सी (Vitamin-C) का मौजूद होना भी बहुत जरूरी है. सर्दियों में लोग इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा (Kadha) पीते हैं. काढ़ा पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है लेकिन इसका ज्यादा सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आप काढ़े के साथ-साथ कुछ खास इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स का भी सेवन कर सकते हैं. ये ड्रिंक्स शरीर को हेल्दी तो रखेंगे ही साथ ही आपको बीमारियों से भी दूर रखेंगे. आइए जानते हैं कौन से हैं वो होममेड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स.













छुहारा और बादाम ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिन्हें आमतौर पर घर में बनने वाले किसी भी व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है. इसे लोग ड्राई फ्रूट के रूप में सूखा भी खाते हैं. इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए छुहारा और बादाम का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. बादाम और छुहारे को दूध में मिलकार पीने से सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है.

हरे पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इनका नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है. ये वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं. आप पालक, लेट्यूस या केल के साथ जूस बनाएं. इन सबको ब्लेंडर में डालकर मिक्स करें. ये ड्रिंक आपको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हुए आपकी इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है.

लो कैलोरी से भरा नारियल पानी पीने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं. नारियल पानी पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है. यह वजन को कंट्रोल में रखने में भी मददगार है. नारियल पानी में पोटैशियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम पाया जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को कई प्रकार के रोगों से बचाता है.

गर्म पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. वहीं यह वजन को भी कंट्रोल में रखता है. गर्म पानी में नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर और हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

एक जार में कोकम, अंजीर, जीरा पाउडर और काला नमक मिलाएं. अब सब कुछ मिला लें. आप इसमें से कुछ चम्मच ठंडे पानी के साथ एक बड़े गिलास में मिला सकते हैं और कभी भी इस ड्रिंक का आनंद ले सकते हैं.

हल्दी अपने एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणों के लिए जानी जाती है और दूध, कैल्शि‍यम का स्त्रोत होने के साथ ही शरीर और दिमाग के लिए अमृत के समान है. हालांकि जब दोनों के गुणों को मिला दिया जाए, तो यह मेल और भी बेहतर साबित होता है. यह शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.

चुकंदर, नींबू और गाजर शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. इनका सेवन करने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है. साथ ही सर्दियों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है. वहीं नींबू पेट संबंधी बीमारियों को भी दूर रखता है.