News18 हिंदी | November 26, 2021, 13:15 IST New Year 2022: नए साल के जश्न को बनाना है खास तो दक्षिण भारत के इन हिल स्‍टेशन्‍स को बनाएं डेस्टिनेशन New Year 2022 At South Indian Hill Stations: अगर आप नेचर लवर (Nature Lover) हैं और अपने नए साल (New Year Celebration) को प्रक़ति की गोद में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपके लिए दक्षिण भारत (South Indian Hill Stations) से बढ़िया कोई विकल्‍प नहीं हो सकता. यहां के खूबसूरत लैंड स्‍केप और आइडियल एंबियेंस हर किसी का मन मोह लेते हैं. इसके अलावा, यहां के समुद्री तट और फेमस बीच भी आपके वेकेशन को खास बना सकते हैं. यहां आकर आपको भारत के दूसरे पक्ष को भी एक्‍सप्‍लोर करने का मौका मिलेगा. ये जगहें निश्चित तौर पर आपके नए साल को खास बनाएंगे.













मुन्नार (Munnar) केरल (Kerala) के इडुक्‍की जिले में स्थित है. इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम. ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह एक आदर्श स्थल है. Image : canva

अगर आप यूरोप (Europe) घूमना चाहते हैं लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही तो निराश होने की बजाए कुर्ग (Coorg) का रुख कीजिए. यह किसी भी मामले में यूरोपीय हिल स्टेशन से कम नहीं है, इसलिए इसे इंडिया का स्कॉटलैंड (Scotland of India) भी कहा जाता है. कर्नाटक (Karnataka) में पश्चिमी घाट की वादियों में बसे इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर अपने नए साल को खास बना सकते हैं. Image : Canva

तमिलनाडु (Tamil Nadu) राज्य स्थित यरकौड (Yercaud) दक्षिण भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी गंतव्य है. यह हिल स्टेशन (Hill stattion) पूर्वी घाट की शेवरॉय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर स्थित है. यरकौड एक लोकप्रिय हिल स्टेश है जिसे 'दक्षिण का गहना' कहा जाता है. यरकौड का नाम आसपास मौजूद जंगलों के नाम पर रखा गया है. यह खूबसूरत पहाड़ी गंतव्य अपने प्राकृतिक खजाने में खासकर यरकौड झील के लिए जाना जाता है. Image : Canva

'कुद्रेमुख (Kudremukh)' चोटी पर पहुंचते ही आपको अरब सागर का किनारा दिखाई देने लगता है. ढलते सूरज की सागर पर पड़ती रोशनी इस ट्रैकिंग को और भी रोमांचक बना देती है. यही वजह है कि इस जगह को 'ट्रैकिंग का स्‍वर्ग' कहा जाता है. Image : Canva

पालनी रेंज की पहाड़ियों में बसा कोडइकनाल (Kodaikanal) हनीमून कपल्स का फेवरिट डेस्टिनेशन है. सी लेवल से 2133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोडाई का मौसम हमेशा ही सुहावना रहता है. यहां के जंगलों की खूबसूरत ढलानें और झरने आपका मन मोह लेंगे.यहां का मेन अट्रैक्शन है कोडाई लेक, जहां हमेशा सैलानियों की रौनक लगी रहती है. इसके दूसरी तरफ ग्रीन वैली है. यहीं से आप साइलेंट वैली का बेहद खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. कोडइकनाल देशभर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. Image : Canva