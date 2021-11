News18 हिंदी | November 27, 2021, 16:19 IST भारत में एक नहीं, कई बार मनाया जाता है New Year, विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों की दिखती है झलक New Year Celebration : नया साल (New Year) आने ही वाला है. कई लोग नए साल के स्‍वागत के लिए तरह-तरह के प्‍लान बना रहे हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि हमारे देश में 1 जनवरी के अलावा भी कई बार नया साल सेलिब्रेट किया जाता है? जी हां, भारत एक विविधताओं से भरा और त्‍योहारों-जश्‍नों का देश (Country Of Festival) है. ऐसे में नया साल भी अलग-अगल रीजन में अलग-अलग पारंपरिक तरीके (Tradition Way) से मनाया जाता है. कहीं सोलर कैलेंडर सिस्‍टम के आधार पर तो कहीं नए अनाज के कटने के मौके पर नया साल का जश्‍न मनाया जाता है. यह जश्‍न नाच गाने और ढोल नगारों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. तो आइए जानते हैं कि हमारे विविधताओं से भरे देश में कहां, कैसे और कब कब नया साल सेलिब्रेट किया जाता है.













वैसाखी (Baisakhi) परंपरागत रूप से सिख (Sikh) नव वर्ष रहा है. खालसा कैलेंडर का निर्माण खलसा 1 वैसाख 1756 विक्रमी (30 मार्च 1699) के दिन से शुरू होता है. पंजाब (Panjab) प्रांत में बैसाखी के दिन परपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है. शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं. इस दिन अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है और प्रसाद लेने के बाद सब लोग 'गुरु के लंगर' में शामिल होते हैं. श्रद्धालु इस दिन कारसेवा करते हैं और दिनभर गुरु गोविन्द सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शबद और कीर्तन गाए जाते हैं.

बीहू (Bohag Bihu) भारत के नॉर्थ इस्‍टर्न राज्‍यों (North Eastern States) में धूमधाम से मनाया जाता है. असम (Assam) में बिहू के पर्व के साथ ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है और जमकर इस त्योहार का जश्न मनाया जाता है. असम में बोहाग बिहू का जश्न पूरे सप्ताह तक ड्रम और बाजों की गूंज के साथ बड़े ही धूम-धाम से चलता है. इस त्योहार को रोंगाली बिहू भी कहते हैं. इस त्योहार के दौरान कई खेलों का आयोजन भी किया जाता है. यह त्योहार किसानों को समर्पित है. इसलिए इसे फसलों का पर्व भी कहते हैं.

गुड़ी पाड़वा (Gudi Padwa) महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में नया साल की तरह मनाया जाता है. इसे मराठी-पाडवा भी कहते हैं. चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को इसे मनाया जाता है. 'गुड़ी' का अर्थ 'विजय पताका' होता है. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ‘उगादि‘ और महाराष्ट्र में यह पर्व 'ग़ुड़ी पड़वा' के रूप में मनाया जाता है. इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारम्भ होता है.

जमशेदी नवरोज (Jamshedi Navroz) पारसी नव वर्ष है. यह हर साल अगस्त में मनाया जाता है. इस दिन नए कपड़े पहनना, दान करना, घर की सफाई करना और उपहार देना न्यू ईयर का हिस्सा है. यह उत्सव वास्तव में ब्रह्मांड में सभी चीजों के वार्षिक नवीनीकरण को दर्शाता है. फारस (Persia) के राजा जमशेद ने पारसी कैलेंडर की शुरुआत की थी. पारसी समुदाय के लिए नववर्ष नवरोज आस्था और उत्साह का संगम होता है.

उगादी (Ugadi) पर्व दक्षिण भारत के प्रमुख त्‍योहारों में से एक है. यह आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और कर्नाटक (Karnataka), तेलंगाना (Telangana) जैसे दक्षिण भारतीय राज्‍यों में प्रमुखता से नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है. इस पर्व को चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है. दक्षिण भारत में किसानों के लिए यह पर्व नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है.

पोहिला बैशाख (Pohela Boishakh) पश्चिम बंगाल (West Bengal) में नया साल की तरह मनाया जाता है. चैत्र का महीना खत्म होते ही बंगाली नववर्ष आता है. बंगाल में इसे पोइला बोइशाख के नाम से जाना जाता है. ये वैशाख माह का पहला दिन होता है. इस दौरान बंगाली एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं. पोइला बोइशाख के दिन बंगाली लोग अपने घरों को साफ करते हैं और नए कपड़े पहनकर पूजा पाठ करते हैं. इस दिन कई कल्‍चरल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है.

जुड़ शीतल (Jude Sheetal) बिहार (Bihar) और झारखंड (Jharkhand) में मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है. इसे सतुआनी (Satuani) के नाम से भी जाना जाता है. पारंपरिक तिरहुत पंचांग का यह पहला दिन माना जाता है जिसका अनुसरण मिथिला और नेपाल के मैथिली समुदाय के लोग करते हैं. रबी फसल की कटाई की खुशी में किसान बैसाखी के पर्व के रूप में इसे मनाते हैं. इस दिन गुड़ और सत्तू के साथ ऋतु फल और जल से भरे घड़े का दान किया जाता है.