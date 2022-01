News18 हिंदी | January 01, 2022, 09:15 IST New Year Shayari: 'नया साल दीवार पर टाँग दे...' पढ़ें, न्यू ईयर स्पेशल शायरी New Year Shayari In Hindi: नया साल अपने साथ उम्मीदें ले कर आता है. कई शायरों ने इस खास दिन को लेकर कई शेर लिखे हैं. पढ़ें, न्यू ईयर स्पेशल शायरी (New Year Special Shayari)













1 / 6

ऐ जाते बरस तुझ को सौंपा ख़ुदा कोमुबारक मुबारक नया साल सब को- मोहम्मद असदुल्लाह

2 / 6

मुबारक मुबारक नया साल आयाख़ुशी का समाँ सारी दुनिया पे छाया- अख़्तर शीरानी

3 / 6

साल-ए-नौ आता है तो महफ़ूज़ कर लेता हूँ मैंकुछ पुराने से कैलन्डर ज़ेहन की दीवार पर- आज़ाद गुलाटी

4 / 6

पलट सी गई है ज़माने की कायानया साल आया नया साल आया-अख़्तर शीरानी

5 / 6

दुल्हन बनी हुई हैं राहेंजश्न मनाओ साल-ए-नौ के- साहिर लुधियानवी

6 / 6

नया साल दीवार पर टाँग देपुराने बरस का कैलेंडर गिरा- मोहम्मद अल्वी(साभार-रेख़्ता)