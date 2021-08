News18 Hindi | August 06, 2021, 18:13 IST Outfit Ideas for Teej: तीज पर लगना है हीरोइन जैसा तो माधुरी दीक्षित की तरह ऐसे हों तैयार Outfit Ideas for Teej: इस बार तीज पर साड़ी के अलावा भी अगल तरह के एथनिक लुक्स (Ethnic looks) ट्राई करें. हम आपके लिए एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के कलेक्शन में से कई सारे ट्रेडिशनल लुक आइडियाज (Traditional look ideas) लाए हैं.

1 / 7 इस तीज पर आप माधुरी दिक्षित की तरह मैचिंग ब्लाउज और लहंगा पहन सकती हैं. आप किसी भी रंग का लहंगा चुन सकती हैं और इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और कंगन भी पहन सकती हैं. आप हेवी झुमकों के अलावा कोई और ज्वैलरी नहीं भी पहनेंगी, तब भी ये लुक आप पर बहुत अच्छा लगेगा. इसके साथ आप हल्का मेकअप कर सकती हैं या सिर्फ डार्क लिपस्टिक भी लगा सकती हैं. (Image- Instagram/@madhuridixitnene)