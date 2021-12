News18 हिंदी | December 29, 2021, 13:55 IST Sara Ali Khan Lehenga Look: लहंगे में दिखना है गॉर्जियस तो सारा अली खान के इन इंडियन लुक को करें फॉलो Sara Ali Khan Lehenga Look : सारा अली खान (Sara Ali Khan) बॉलीवुड में उन नई अभिनेत्रियों (Bollywood Actress) में गिनी जाती हैं जो अपनी दमदार अदाकारी के साथ-साथ फैशन (Fashion) सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. चुल‍बुली सारा लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है. सारा अपने हर तरह के लुक (Look) को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं जिसे लाखों लाइक्‍स मिलते हैं. यंग लड़कियां सारा के हर लुक को कॉपी करती हैं और इस वजह से सारा का फैशन हमेशा ट्रेंड में रहता है. आज हम सारा अली खान के लहंगा (Lehenga) लुक्‍स को आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें सारा वाकई रॉयल फैमिली की दिख रही हैं.













यहां सारा अली खान ने ब्राउन लहंगा पहना है जिसके साथ लो कट नेक और कट स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. सारा ने इस गॉर्जियस लहंगे के साथ हेवी ट्रेडिशनल ज्‍वेलरी कैरी किया है. बड़े से मांग टीके के साथ सारा वाकई क्‍वीन लग रही हैं.Image : Instagram/saraalikhan95

गोल्डन और ब्लैक प्रिंटेड लहंगा और ब्‍लैक चोली में सारा अली खान काफी सेक्‍सी नजर आ रही हैं. सारा का ये लुक किसी भी पार्टी के लिए परफेक्‍ट है.Image : Instagram/saraalikhan95

सारा ने यहां हेवी वर्क वाला ब्राइडल लुक लहंगा पहना है. खुले बाल और हेवी मांग टीका के साथ सारा का लुक कमाल का लग रहा है. Image : Instagram/saraalikhan95

पिंक और वाइट कलर के इस लहंगे में सारा अली खान बहुत ही प्‍यारी दिख रही हैं. इस लहंगे को फेमस ड्रेस डिजाइन मनीष मल्‍होत्रा (Manish Malhotra) ने डिजाइन किया है. Image : Instagram/saraalikhan95

अपनी अगली फिल्‍म 'अतरंगी रे' (Atrangi Re) के प्रमोशन पर सारा अली खान ने इस खूबसूरत लहंगे को पहना था. बंधे बाल और चोकर नेकपीस में सारा काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. Image : Instagram/saraalikhan95