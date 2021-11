News18 Hindi | November 07, 2021, 18:32 IST 50 प्‍लस की महिलाओं के वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए ये खास Dresses, खूबसूरती के साथ देती हैं ग्रेसफुल लुक Style Guide For Women Over 50: बढ़ती उम्र के साथ कई महिलाओं को पार्टी आदि अटेंड करने में ड्रेस (Dress) चूज़ करने में काफी वक्‍त लगता है. वे असमंजस में रहती हैं कि उन पर क्‍या सूट करेगा और क्‍या नहीं. ऐसे में यहां हम उन महिलाओं के लिए खास स्‍टाइल गाइड (Style Guide) लेकर आए हैं खास तौर पर 50 प्‍लस महिलाओं के लिए (Women Over 50) हैं, जो कि स्‍टाइल (Style) को लेकर कनफ्यूज रहती हैं. इन आइडियाज़ को फॉलोकर वे हर पार्टी में या किसी भी इवेंट में खास दिख सकती हैं. ये ड्रेस आपको खूबसूरत तो दिखाएंगी ही, साथ ही आप ग्रेसफुल भी नजर आएंगी. तो आइए जानते हैं कि पार्टी या फंक्‍शन में आप किस तरह का ड्रेस ट्राई कर सकती हैं.

इन दिनों शरारा सूट काफी ट्रेंड में है क्योंकि यह जितने एथनिक वियर देखने में ट्रेंडी लगते हैं, उतना ही कंफर्टेबल भी होते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की तरह ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए आप इसे कैरी कर सकती हैं. Image : Instagram/madhuridixitnene

कॉटन की मैक्‍सी किसी इनफॉर्मल पार्टी, किटी पार्टी के लिए परफेक्‍ट है. Image : Instagram/iamjuhichawla

ब्‍लैक ड्रेस पर हैंड वर्क एम्‍ब्रॉयडरी में आप भी ग्रेसफुल दिखेंगी. Image : Instagram/madhuridixitnene

लेयर वाला शर्ट और ब्‍लैक पैंट के साथ हाई लेंथ बूट स्‍टाइलिश लुक के लिए परफेक्‍ट है. Image : Instagram/bhagyashree.online

नाइट पार्टीज में सिल्‍वर कलर की ये साड़ी आपको ग्रेसफुल लुक देगी. Image : Instagram/madhuridixitnene