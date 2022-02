News18 हिंदी | February 11, 2022, 18:01 IST Tips to Get Rid of Ants: चीटियों से हैं परेशान तो इन 5 तरीकों से पाएं इनसे निजात Tips to Get Rid of Ants: चीटियों (Ants) के घर में आ जाने की दिक्कत बेहद ही आम है. लेकिन कई बार ये चीटियां बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाती हैं. इनसे निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की कीटनाशक (Insecticide) दवाओं का छिड़काव घर में करते रहते हैं. लेकिन कई बार ये काफी खतरनाक (Dangerous) भी हो सकता है, खासकर उन घरों में जहां छोटे बच्चे रहते हों. ऐसे में आप चाहें तो चीटियों को भगाने के लिए इन 5 घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं.













खट्टे फल: चीटियों से निजात पाने के लिए आप खट्टे फलों की मदद ले सकते हैं. इसके लिए नींबू, संतरा, चकोतरा और कीनू जैसे फलों का रस पानी में बराबर मात्रा में मिलाकर उन जगहों पर स्प्रे करें जहां चीटियां आती हों. Image/shutterstock

लहसुन: लहसुन की मदद भी आप चीटियों को भगाने के लिए ले सकते हैं. इसके लिए आप लहसुन को पीसकर उसका रस निकाल कर घर में छिड़क दें. इससे चीटियां घर में आना बंद कर देंगी.

नमक: नमक का इस्तेमाल भी आप चीटियों को घर से दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप पोछा लगाते समय पानी में नमक मिक्स कर लें. इससे भी चीटियां घर में नहीं आती हैं.

सिरका: सिरका भी चीटियों से निजात दिलाने के लिए काम आ सकता है. इसके लिए आप किसी भी चीज के सिरके को पानी में बराबर की मात्रा में मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिक्सचर से घर में स्प्रे करें. -Image/shutterstock

फिटकरी-हल्दी: फिटकरी और हल्दी का मिक्सचर भी चीटियों को दूर भगाने में मदद कर सकता है. इसके लिए आप फिटकरी और हल्दी पाउडर को बराबर मात्रा में मिक्स करके उन जगहों पर छिड़क दें जहां चीटियां आपको ज्यादा नजर आती हैं.