News18 हिंदी | March 15, 2022, 06:50 IST Most Beautiful States In India: आप भी हैं घुमक्कड़? भारत के इन खूबसूरत शहरों को कर लें अपनी ट्रेवल लिस्ट में शामिल Most Beautiful States In India: अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो भारत में ही आप कई सारी खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं. आपको नदियां पसंद हैं, आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं या आप समुद्र किनारे बैठने का शौक है तो आपके लिए कई ऐसी डेस्टिनेशन्स हैं, जहां आप जा सकते हैं.













भारत के पूर्वोत्तर में स्थित सिक्किम (Sikkim) नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां आप नाथुला पास, ताशी व्यू पॉइंट, हनुमान टोक, रेशी हॉट स्प्रिंग्स, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, गणेश टोक, त्सुक ल खंग मोनेस्ट्री आदि घूमने की जगह हैं. (Image- Canva)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कई सारी जगह ऐसी हैं, जहां जा कर आप भारत के इतिहास को जान सकते हैं, जैसे ताज महल, बुलंद दरवाजा आदि. आप वाराणसी के घाट और संगम की सुंदरता का लुत्फ भी उठा सकते हैं. (Image- Canva)

वैसे तो ज्यादातर लोगों का गोवा (Goa) जाने का प्लान कैंसिल ही हो जाता है लेकिन अगर आप बीच लवर हैं तो आपको यहां समुद्र किनारे वक्त जरूर बिताना चाहिए. (Image- Canva)

अल्लेप्पी, मुन्नार, वायनाड, थेक्कड़ी, कोच्चि आदि केरल (Kerala) में घूमने की जगह हैं. (Image- Canva)

मनाली, लाहौल-स्पीति, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, बीर-बिलिंग समेत कई सारी जगह हैं जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. (Image- Canva)