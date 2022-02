News18 हिंदी | February 14, 2022, 09:36 IST गोवा जाने का बना रहे हैं प्‍लान तो इन 5 खूबसूरत Beach को अपने डेस्टिनेशन लिस्‍ट में जरूर करें शामिल Best Beaches In Goa : गोवा (Goa) यानी मौज मस्‍ती. फिर वो गोवा की नाइट लाइफ हो, यहां के खूबसूरत बीच (Beach) हों या एडवेंचरस गेम्‍स और फूड. ये सभी आपकी बोरिंग सी जिंदगी में रंग भरने का काम करते हैं. अगर आप समुद्र की लहरों और इसकी खूबसूरती को जीना पसंद करते हैं तो गोवा के बीच आपके लिए परफेक्‍ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं. अगर आप पार्टी या फिर दोस्तों के साथ एन्जॉय करने का प्‍लान बना रहे हैं और भारत (India) में ही ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप फुल मौज-मस्ती (Fun) कर सकें तो यहां हम आपको गोवा के उन बीच की जानकारी दे रहे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर के पर्यटकों (Traveller) के बीच आकर्षण केंद्र बने हुए हैं. तो आइए जानते हैं कि अपने डेस्टिनेशन लिस्‍ट में गोवा के किन 5 बेस्‍ट (Best) बीच पर जरूर शामिल करना चाहिए.













अगर आप कम भीड़ भाड़ वाले बीच को एंजॉय करना चाहते हैं तो कैंडोलिम बीच (Candolim Beach) जरूर जाएं. यह अन्‍य बीच की तुलना में कम भीड़भाड़ वाली जगह है. यह रेत के टीलों के लिए काफी मशहूर है. यही इसे एक अलग पहचान देता है. यहां भी आप वॉटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं. रेत, खुशनुमा मौसम और नेचर से घिरे इस बीच को आप काफी एन्‍जॉय करेंगे. यह बर्डेज, उत्तरी गोवा में स्थित है. Image : Canva

अरंबोल समुद्रतट (Arambol Beach) सबसे साफ और स्वच्छ बीच में से एक है जहां आप नीलें रंग के पानी को साफ देख सकते है और इनमें तैरती छोटी छोटी मछलियों को भी निहार सकते हैं. यह केरी समुद्रतट के बहुत ही नजदीक है यहां आप अच्छी अच्छी फोटो खींच सकते है. यहां कई वॉटर स्पोर्ट्स भी उपलब्ध हैं. यह आरंबोल यानी उत्तरी गोवा में स्थित है. Image Credit : Canva

बागा बीच (Baga Beach) कलंगुट बीच के करीब स्थित है जो अपने सुंदर सूर्यास्त और नाइटलाइफ के लिए प्रसिद्ध है. ये गोवा का सबसे फेमस और बिजी बीच है जहां सबको जरूर एक बार जाना चाहिए. यदि आप गोवा से कुछ खरीदना (Shopping) चाहते हैं या समुद्र किनारे बैठकर समुद्री व्यंजन का आनंद उठाना चाहते ह या फिर सन बाथ लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो बागा बीच जरूर जाएं. बता दें कि ये बर्डेज, उत्तरी गोवा में स्थि‍त है. Image : Canva

कलंगुटे बीच (Calangute Beach) क्‍वीन ऑफ बीच के नाम से भी जाना जाता है जो गोवा का सबसे बड़ा सी बीच है. यहां आप दिन के किसी भी समय सन लाउंज से बैठकर शांत लहरों को हिलोरे मारते देख सकते हैं. विदेशी पर्यटकों में ये बीच काफी फेमस है. यह गोवा की राजधानी पणजी से 15 किलोमीटर दूर बर्देज में है जो उत्तरी गोवा है. यहां आप समुद्री फूड का आनंद उठा सकते हैं. Image : Canva

बटरफ्लाई सी बीच (Butterfly Beach) एक ऐसी जगह है जहां अधिक भीड़ भाड़ नहीं. यहां तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई समुद्रतट पड़ा. एकांत में समय बिताने वालों के लिए यह जगह एक अच्छी जगह है. यहां आप सन सेन को एन्‍जॉय कर सकते हैं. ये पलोलेम समुद्रतट के उत्तर में स्थित है. Image : Canva