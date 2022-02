News18 हिंदी | February 12, 2022, 16:25 IST सर्दियों में ट्राई करें 5 तरह की हेयर स्टाइल, दिखेंगी स्टाइलिश Hair Do For Winter: सर्दियों का मौसम आते ही लड़कियों को सबसे ज्यादा अपने पहनावे और अपने लुक्स (Looks) को लेकर टेंशन हो जाती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी हेयर स्टाइल (Hair Style). सर्दी के मौसम (Winter Season) में आप अपने बालों को बार-बार नहीं धो सकते. और ज्यादा ठंड के चक्कर में आपको अगर अपने कानों को ढ़कना हो तो उसके लिए आपको विंटर कैप लगाना पड़ता है. आज हम आपको कुछ ऐसे हेयर स्टाइल बता रहे हैं जिन्हें आप सर्दियों में ट्राई करके सबसे स्टाइलिश दिख सकती हैं.













1 / 5

ये हेयर स्टाइल आपको वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों के ऊपर एक डिफरेंट लुक देगा इसके साथ अगर आप विंटर कैप या स्कार्फ अभी कैरी करती हैं तो आपका हेयर स्टाइल खराब नहीं होगा.

2 / 5

बालों में पफ बनाकर उन्हें छोड़ दें यह हेयर स्टाइल आपके लुक को एक आकर्षण प्रदान करेगा. बालों में पफ बनाने वाले कई तरह के हेयर स्टाइल इन दिनों ट्रेंड में हैं. आप उनमें से अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर सकती हैं.

3 / 5

बॉक्सर ब्रैड आपकी पर्सनैलिटी को इनहेन्स करने के साथ-साथ आपको एक कंफर्ट लुक देगा. अगर आपके बाल लंबे हैं तो बॉक्सर ब्रैड आप ट्राई कर सकते हैं. इस हेयर स्टाइल में आप स्कार्फ या विंटर कैप भी कैरी कर सकती हैं.

4 / 5

हाफ एंड हाफ हेयर स्टाइल इन दिनों काफी चलन में है. इस हेयर स्टाइल में आप बालों को आधा खुला छोड़े और आधा ऊपर की तरफ फोल्ड करके रबड़ बैंड की सहायता से बांध लें. एकदम कूल लुक आएगा.

5 / 5

अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आप इन्हें कर्ल करके ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं. इससे आप काफी आकर्षक दिखेंगी.