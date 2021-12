News18 हिंदी | December 17, 2021, 13:23 IST Kitab Shayari: 'जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिन...' पढ़ें 'किताब' पर लिखे गए मशहूर शेर Kitab Shayari In Hindi: कहा जाता है कि किताबें पढ़ने से बहुत फायदा होता है. हर किसी के लिए किताब का अर्थ अलग-अलग है. जैसे एक आशिक के लिए किताब का मतलब उसके महबूब का चेहरा, तो किसी दार्शनिक व्यक्ति के लिए जिंदगी. कई मशहूर शायरों ने 'किताब' शब्द के इर्द-गिर्द कई शेर कहे हैं. आज पढ़िए, कुछ चुनिंदा शायरियां (Shayari on word 'Kitab' or book)













एक चराग़ और एक किताब और एक उम्मीद असासाउस के बा'द तो जो कुछ है वो सब अफ़्साना है-इफ़्तिख़ार आरिफ़

धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखोज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो-निदा फ़ाज़ली

किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप कोकाग़ज़ बिखर रहे हैं पुरानी किताब के-आदिल मंसूरी

काग़ज़ में दब के मर गए कीड़े किताब केदीवाना बे-पढ़े-लिखे मशहूर हो गया-बशीर बद्र

ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबेंइक शख़्स की यादों को भुलाने के लिए हैं-जाँ निसार अख़्तर

जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिनज़िंदगी को मैं किताबों से अलग रखता हूँ-ज़फ़र सहबाई (साभार-रेख़्ता)