दुर्लभ जड़ी-बूटियों के बीच पहाड़ी पर लगा है ये खास पेड़, सुरक्षा ऐसी कि पलक तक नहीं झपकाते पहरेदार

News18 हिंदी | December 16, 2021, 15:34 IST दुर्लभ जड़ी-बूटियों के बीच पहाड़ी पर लगा है ये खास पेड़, सुरक्षा ऐसी कि पलक तक नहीं झपकाते पहरेदार VVIP Tree in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन यूनिवर्सिटी (Sanchi University of Buddhist-Indic Studies) कई मायनों में खास है. यह यूनिवर्सिटी करीब 100 एकड़ की पहाड़ी में फैली है. विश्वविद्यालय परिसर में ही आध्यात्मिक उद्यान, नवग्रह गार्डन (Navgrah Garden sanchi) एवं राशि गार्डन भी विकसित किए गए हैं. इसी यूनिवर्सिटी में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी (Salamatpur Hills) पर लोहे की लगभग 15 फीट ऊंची जाली के अंदर देश का सबसे वीवीआईपी पेड़ 'बोधि वृक्ष' (VVIP Tree in India) लगा हुआ है. बोधि वृक्ष (Bodhi Tree) की सुरक्षा में 24 घंटे चार गार्ड तैनात रहते हैं. हालांकि यहां पर तैनात गार्ड मौसम की विषम परिस्थिति, जलसंकट और विषैले जंतुलों के बीच इस पेड़ की सुरक्षा करते हैं.













मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन यूनिवर्सिटी कई मायनों में खास है. यह यूनिवर्सिटी करीब 100 एकड़ की पहाड़ी में फैली है. इस यूनिवर्सिटी के अकादमिक परिसर में तकरीबन 60 से अधिक किस्में के फूल लगे हैं. फूलों के अलावा यूनिवर्सिटी में औषधीय गार्डन भी डेवलप किया गया है.

विश्वविद्यालय परिसर में ही आध्यात्मिक उद्यान, नवग्रह गार्डन एवं राशि गार्डन भी विकसित किए गए हैं. इसी यूनिवर्सिटी में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर लोहे की लगभग 15 फीट ऊंची जाली के अंदर देश का सबसे वीवीआईपी पेड़ बोधि वृक्ष लगा हुआ है.

इस वीवीआईपी पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे चार गार्ड तैनात रहते हैं. हालांकि यहां पर तैनात गार्ड मौसम की विषम परिस्थिति, जलसंकट और विषैले जंतुलों के बीच इस पेड़ की सुरक्षा करते हैं. पेड़ तक पहुंचने के लिए भोपाल-विदिशा हाईवे से पहाड़ी तक पक्की सड़क भी बनाई गई है. पूरी पहाड़ी को बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए आवंटित किया गया है.

पेड़ के रखरखाव में हर साल लगभग 12-15 लाख रुपये खर्च होते हैं. पेड़ इतना अहम है कि हर 15 दिन में इसका मेडिकल चेकअप होता है. बोधि वृक्ष को 21 सितंबर, 2012 को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने रोपा था. भारत से सम्राट अशोक इसी पेड़ की शाखा श्रीलंका ले गए थे. उसे अनुराधापुरम में लगाया था, उसी को सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की जमीन पर लगाया गया है.

सांची नगर परिषद, पुलिस, राजस्व और उद्यानिकी विभाग लगातार इस पर नजर रखते हैं. इस पेड़ का एक पत्ता भी गिरता है तो प्रशासन टेंशन में आ जाता है. इस यूनिवर्सिटी क गार्डन में ऐसे पेड़ों को लगाया गया है जिनका अलग-अलग धर्म और दर्शन में जिक्र है. पीपल, बरगद और समी के पेड़ों की किस्मों के साथ-साथ पाम के वृक्ष, क्रिसमस ट्री, खजूर के वृक्ष इत्यादि पेड़ों की प्रजातियों को सांची विश्वविद्यालय में ही ग्राफ्ट कर तैयार किया गया है.

सांची विश्वविद्यालय की नर्सरी में कई विलुप्त हो रही पेड़, पौधों की प्रजातियों का संरक्षण जारी है. विश्वविद्यालय की नर्सरी में चिरौंजी, सफेद और पीले पलाश की प्रजातियों को भी प्लांट किया गया है. इसके अलावा बड़ी संख्या में हिचसीहाचन, नचहाज अलंकृत पौधे जैसे मोरपंखी, एकजोरा, बॉटल ब्रश, कचनार, चांदनी जैसे पौधे लगाए गए हैं.