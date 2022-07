News18 हिंदी | July 30, 2022, 18:35 IST 'अमृत रत्न सम्मान': 10 हस्तियां जिन्होंने देश और दुनिया में बढ़ाया भारत का मान, जानिए उनकी उपलब्धियां भारत आजादी के 75 सालों की स्वर्णिम उपलब्धियों का जश्न मना रहा है. देश का दिग्गज न्यूज चैनल न्यूज़18 इंडिया इस जश्न में शामिल है. इसी कड़ी में न्यूज़18 इंडिया 2 अगस्त को 'अमृत रत्न सम्मान' आयोजित करने जा रहा है. दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होने वाले इस सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करने वाली मशहूर हस्तियों का सम्मान किया जाएगा. इस मौके पर देशभर के कई सम्मानीय और गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इस इवेंट का न्यूज़18 इंडिया और नेटवर्क18 ग्रुप के अन्य चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा. इस समारोह में सम्मानित होने वाली हस्तियां कला, विज्ञान, खेल और मनोरंजन जगत से हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी प्रतिभा और कौशल से भारत का मान बढ़ाया है. आइए मिलते हैं इन 10 खास शख्सियतों से...











एन.आर. नारायण मूर्ति ने 1981 में इंफोसिस (Infosys) की स्थापना की, जो आज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है. इंफोसिस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक में लिस्टेड कंपनी है. एन.आर. नारायण मूर्ति ने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल (GEM) की संकल्पना की और इसे साकार रूप दिया, जो वर्तमान में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की रीढ़ है. उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर (Légion d'honneur- Highest French Order of Merit), ब्रिटेन ने सीबीई (CBE- Order of the British Empire) और भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है. वह अर्न्स्ट एंड यंग के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवॉर्ड के पहले भारतीय विजेता हैं. उन्हें थॉमस जेफरसन मेडल और जेम्स सी. मॉर्गन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. (Image- News18)

शिवाजी राव गायकवाड़ जिन्हें प्यार से रजनीकांत के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं. वह भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और निर्देशकों के भरोसेमंद फिल्मी सितारों में से एक हैं. रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ था. उनके अनूठे तौर-तरीकों और विशिष्ट शैली के डायलॉग ने उन्हें तमिल सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक बना दिया. वह एशिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने शानदार करियर के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं, जिनमें फिल्म फेयर, तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं. उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिज पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है. साल 2021 में सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया. (Image- News18)

अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं. इस वैक्सीन निर्माता कंपनी की स्थापना उनके पिता डॉ. साइरस पूनावाला ने 1966 में की थी. एक वर्ष में उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की संख्या के हिसाब से SII दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है. भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अदार पूनावाला के नेतृत्व वाली SII का महत्वपूर्ण योगदान रहा. SII ने (जून 2021 तक) Covid-19 वैक्सीन की 280 मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन किया और 70 देशों में इसका वितरण किया. उनके कार्यकाल में रोटावायरस और न्यूमोकोकल जैसे कई नए टीके तैयार किए. अदार को पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें हुरुन नेशनल आइकन ऑफ फिलैंथ्रोपी (2019) और इंडियन ऑफ द ईयर (CSR Category 2020) प्रमुख हैं. (Image- News18)

भारत की उड़न परी के रूप में पहचाने जाने वाली पीटी उषा (पिलावुल्लाकांडी ठेकेरापरम्बिल उषा) का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझीकोड जिले के कुट्टली में हुआ था. वह 1979 से ही भारतीय एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं. पीटी उषा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं. उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कुल 102 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं. पीटी उषा ने अपने एथलेटिक्स करियर के दौरान एशियाई चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 अंतरराष्ट्रीय पदक जीता है. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 1984 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और पद्म श्री मिला. जकार्ता एशियाई एथलीट मीट 1985 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुना गया. 1986 में सियोल एशियाई खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें एडिडास गोल्डन शू से सम्मानित किया और उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी नामित किया. (Image- News18)

पंडित हरि प्रसाद चैरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं. इनका जन्म 1 जुलाई, 1938 को प्रयागराज में हुआ. इन्होंने अपनी कला के अद्भूत प्रदर्शन और रचनाओं से एक साधारण बांस की बनी बांसुरी को वैश्विक पहचान दिलाई. पंडित चौरसिया को 2012 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. उन्हें 2011 में आईआईटी खड़गपुर और उत्कल विश्वविद्यालय व 2008 में उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित कर चुके हैं. उन्हें 2004 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, 2000 में पद्म विभूषण, 1999 में उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार व कालिदास सम्मान और 1994 में यश भारती सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. पंडित हरि प्रसाद चैरसिया को 1992 में कोणार्क सम्मान और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला. (Image- News18)

भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉमस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन में साइंटिस्ट हैं. वे भारत की अग्नि समेत अन्य मिसाइल प्रोजेक्ट में शामिल रही हैं और ऐसा करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं. टेसी थॉमस को मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े गहन और संवेदनशील विषयों की गहरी समझ है. अपने 32 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने गाइडेंस, कंट्रोल, इंर्शियल नेविगेशन और मिसाइल डिजाइन समेत अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया है. टेसी थॉमस ने अग्नि-4 मिसाइल प्रोजेक्ट का बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेतृत्व किया. मिसाइल प्रोग्राम में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टेसी थॉमस को डीआरडीओ ने कई अवसरों पर सम्मनित किया. 2011 में उन्हें डीआरडीओ अग्नि अवॉर्ड प्रदान किया गया. जबकि 2011 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा गया. 2012 में टेसी थॉमस को लोक प्रशासन और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. (Image- News18)

पंकज त्रिपाठी भारतीय फिल्मों के जाने पहचाने नाम बन चुके हैं. उनका जन्म 28 सितंबर, 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में हुआ था. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की चाहत में 2 असफल प्रयासों के बाद उन्हें आखिरकार अपने में तीसरे प्रयास में सफलता मिली और 2004 में उन्होंने एनएसडी से स्नातक किया. साल 2004 में रन और ओमकारा जैसी फिल्मों में एक छोटी भूमिका के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. तब से अब तक वह 60 से अधिक फिल्मों और 60 टेलीविजन शो में काम कर चुके हैं. पंकज त्रिपाठी को 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनके द्वारा निभाए गए सुल्तान के किरदार से पहचान मिली. फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद को हिंदी फिल्म उद्योग में एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं. फिल्म न्यूटन के लिए पंकज त्रिपाठी को नेशनल फिल्म अवार्ड-स्पेशल मेंशन मिल चुका है. वह मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, योर्स ट्रूली और सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज में अपनी भूमिकाओं के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं. (Image- News18)

किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के स्नातक (MBBS) डॉ नरेश त्रेहन एक प्रसिद्ध कार्डियोवस्कुलर और कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में मेडिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पूरी की. उन्हें अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी और अमेरिकन बोर्ड ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी द्वारा मान्यता प्राप्त है. उन्होंने 1987 में एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की और 2007 तक इसके कार्यकारी प्रमुख बने रहे. वर्तमान में डॉ नरेश त्रेहन, 'मेदांता- द मेडिसिटी' मल्टी सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. 1991 में डॉ त्रेहन को सर्जरी के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. उन्हें 2001 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें 2002 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रासाउंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. (Image- News18)

साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. भारतीय शटलर ने लंदन 2012 खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था. 2008 में साइना ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी और वर्ल्ड रैंकिंग में रैंक 1 तक पहुंची थीं. 1980 में प्रकाश पादुकोण के बाद भारत से कोई भी बैडमिंटन प्लेयर टॉप रैंकिंग तक नहीं पहुंचा था. बैडमिंटन के क्षेत्र में साइना ने पहली कामयाबी 2002 में पाई, जब उन्होंने अंडर-13 कैटेगरी में सब जूनियर नेशनल टाइटल में जीत दर्ज की. वहीं 2004 में साइना ने जूनियर नेशनल टाइटल जीता और इसके 3 साल बाद साइना नेहवाल सीनियर नेशनल चैंपियन बन गईं. इसके बाद साइना नेहवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स समेत कई प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया. साइना नेहवाल को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं 2010 में उन्हें पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण से नवाजा गया. (Image- News18)

बछेंद्री पाल, 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. उनका जन्म 24 मई, 1954 को अविभाजित उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण परिवार में हुआ था, जो अब उत्तराखंड में है. बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 1984 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया. उन्हें 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने 2019 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया. (Image- News18)