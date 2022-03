News18 हिंदी | March 01, 2022, 11:54 IST Who is Ashneer Grover: अशनीर ग्रोवर: शार्क टैंक से चर्चा में आए, फिर विवादों के बीच छोड़ी BharatPe; ऐसा रहा सफर Who is Ashneer Grover: 14 जून 1982 को दिल्ली में जन्मे ग्रोवर की शिक्षा IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से हुई है. उनके पिता चार्टर्ड एकाउंटेंट और मां टीचर हैं. ग्रोवर ने माधुरी जैन से शादी की. इस एंटरप्रेन्योर दंपति के दो बच्चे अवि ग्रोवर और मन्नत ग्रोवर हैं. भारत पे के साथ जुड़ने से पहले माधुरी ने सत्य पॉल और आलोक इंडस्ट्री जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है. इसके अलावा वे खुद का फर्निशिंग बिजनेस भी चलाती हैं.













फिनटेक भारत पे के सह-संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर 2022 की शुरुआत से ही सुर्खियों में हैं. हालांकि, अब तक यह साल ग्रोवर के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ है. ऑडियो क्लिप विवाद से शुरू हुई कहानी आज कंपनी में इस्तीफे तक आ गई है. खबर है कि ग्रोवर ने मंगलवार को कंपनी और बोर्ड को अलविदा कह दिया है. बहरहाल, 39 वर्षीय फिनटेक फाउंडर का पेशेवर सफर काफी शानदार रहा है. (फोटो: Shambhavi130)

ग्रोवर के करियर की शुरुआत साल 2006 में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से वीपी के तौर पर साल 2006 में हुई थी. इसके बाद वे अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हुई थी. यहां साल 2015 तक रहने के बाद उन्होंने ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दामन थामा. ग्रोफर्स में वे 2015 से लेकर 2017 तक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे. इसके बाद साल 2018 में भारतपे का सफर शुरू हुआ. साल 2021 तक वे कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक थे और इसके बाद उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 जून 1982 को दिल्ली में जन्मे ग्रोवर की शिक्षा IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से हुई है. उनके पिता चार्टर्ड एकाउंटेंट और मां टीचर हैं. ग्रोवर ने माधुरी जैन से शादी की. इस एंटरप्रेन्योर दंपति के दो बच्चे अवि ग्रोवर और मन्नत ग्रोवर हैं. भारत पे के साथ जुड़ने से पहले माधुरी ने सत्य पॉल और आलोक इंडस्ट्री जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है. इसके अलावा वे खुद का फर्निशिंग बिजनेस भी चलाती हैं.

फिलहाल, उनकी अनुमानित संपत्ति 9.5 करोड़ डॉलर (भारतीय मुद्रा में 715 करोड़ रुपये से ज्यादा) की है. भारत पे के अलावा उ्नहोंने करीब 55 स्टार्टअप्स में निवेश किया है. इनमें द होल ट्रुथ, इंडिया गोल्ड, ओटीओ कैपिटल, फ्रंट रो के नाम शामिल हैं. उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और यंग अचीवर्स अवॉर्ड भी मिल चुके हैं.

अशनीर ग्रोवर ने टीवी के रियलिटी शो शार्क टैंक में भी जज के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. अमेरिकी टीवी शो की तर्ज पर बने इस शो में जज उभरते एंटरप्रेन्योर्स के आइडिया में निवेश की योजना बनाते थे. ग्रोवर रियलिटी शो के सात शार्क में से एक थे. हालांकि, यहां भी ग्रोवर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे थे.

19 जनवरी को एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया था जा रहा था कि कथित रूप से ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी को अपशब्द कहते और धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं. इस विवाद के चलते वे लंबी छुट्टी पर भी गए थे. उनकी पत्नी माधुरी पर आर्थिक अनियमतताओं के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था. भाषा के अनुसार, माधुरी पर व्यक्तिगत सौंदर्य उपचार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद और अमेरिका एवं दुबई की पारिवारिक यात्रा के लिए कंपनी के कोष का इस्तेमाल करने का आरोप है. इसके अलावा कथित तौर पर माधुरी ने अपने निजी स्टाफ को भुगतान भी कंपनी के खातों से किया और परिचित लोगों से फर्जी रसीदें बनवाकर पेश कीं.