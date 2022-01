News18 हिंदी | January 18, 2022, 12:50 IST जानलेवा हो सकता है फूलगोभी में पाया जाने वाला कीड़ा, कहीं आप भी ये बग्स तो नहीं खा रहे How to remove pests from cauliflower: सर्दी (Winter) आते ही सब्जियों में फूलगोभी (Cauliflower) का बोलबाला हो जाता है. लेकिन फूलगोभी के अंदर कई तरह के कीटाणु या बग्स रहते हैं जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं. कुछ कीट या परजीवियों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं लेकिन अधिकांश बग्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, खासकर इनके लार्वा. कुछ लार्वा और टेपवर्म कूकिंग टेंपरेचर पर भी जीवित रह सकते हैं. अगर फूलगोभी में मौजूद कीड़ें या बग्स को सही तरीके से साफ नहीं किया जाए या सही तरह से पकाया न जाए तो ये हमारी आंत में पहुंच सकते हैं. आंत में पहुंचकर ये हानिकारक रसायन बनाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है.













1 / 5

सर्दी (Winter) आते ही सब्जियों में फूलगोभी (Cauliflower) का बोलबाला हो जाता है. लेकिन फूलगोभी के अंदर कई तरह के कीटाणु या बग्स रहते हैं जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं. कुछ कीट या परजीवियों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं लेकिन अधिकांश बग्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, खासकर इनके लार्वा. कुछ लार्वा और टेपवर्म कूकिंग टेंपरेचर पर भी जीवित रह सकते हैं. अगर फूलगोभी में मौजूद कीड़ें या बग्स को सही तरीके से साफ नहीं किया जाए या सही तरह से पकाया न जाए तो ये हमारी आंत में पहुंच सकते हैं. आंत में पहुंचकर ये हानिकारक रसायन बनाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है.

2 / 5

गोभी में लगने वाले प्रमुख बग्स हैं एफाइडस (aphids), फ्ली बीटल्स (flea beetles), सलग्स (slugs) स्नेल्स (snails) , लीफ हूपर (leaf hoppers), और कई कीड़ों के लार्वा (insect larva). गोभी पर हमला करने वाले सबसे प्रमुख एफाइड्स बग्स है. इसके अलावा डायमंड बैक और मोथ का हमला भी गोभी में शुरू से ही हो जाता है जो अंत तक रहता है.

3 / 5

फूलगोभी और पत्तागोभी में टेपवर्म (tapeworm) यानी फीताकृमि भी पाई जाती है. अगर शरीर के अंदर चला जाए तो इससे ब्रेन की बीमारी हो सकती है. इसके लार्वा को हम देख नहीं सकते. यह बहुत छोटा होता है. पेट में पहुंचने के बाद यह सबसे पहले आंत, फिर ब्लड फ्लो के साथ नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है. इसका लार्वा दिमाग को गंभीर चोट देता है. टेपवर्म से होने वाला इन्फेक्शन टैनिएसिस (taeniasis) कहलाता है. यह आंत में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिससे पस बनने लगता है. यह आंख में भी आ सकता है.

4 / 5

फूलगोभी से हानिकारक कीड़ों को हटाने के लिए एक पैन में गोभी को काटकर रख लें. इसके बाद इसमें पानी और नमक डाल दें. फिर कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. नमक हाइड्रोस्कोपिक प्रकृति का होता यानी यह पानी को सोखता है. इसके अलावा इसमें प्रिजरवेटिव गुण भी पाया जाता है. जब नमक और पानी एक साथ आ जाता है तो यह कीड़ों को डिहाइड्रेट करने लगता है जिससे कीड़ें मरकर पानी के उपर तैरने लगतें हैं. अब इस पानी से गोभी को निकाल लें और सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करें. पानी नमक के अलावा आप इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं.

5 / 5

फूलगोभी से कीड़ों को निकालने का दूसरा तरीका भी कारगर है. इसमें पहले फूलगोभी को काटकर पानी में भिगो दें. फिर उस टुकड़ों पर कॉर्नमील छिड़क दें. इसे कुछ देर तक छोड़ दें. जब फूलगोभी में मौजूद कीड़ें कॉर्नमील को खाएंगे तो कीड़े के पेट में सूजन हो जाएगी जिसके बाद इसका पेट फूलने लगेगा और ये मर जाएंगे.