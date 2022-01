News18 हिंदी | January 11, 2022, 13:35 IST Delhi-Amritsar-Katra Expressway: 6 घंटे में वैष्‍णो देवी, 4 घंटे में अमृतसर, एक्‍सप्रेस वे देगा सौगात देश में लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके तहत देश में एक्‍सप्रेस वे (Expressways) का निर्माण किया जा रहा है. इनके जरिये दूर के सफर को पहले के मुकाबले कम से कम आधे समय में पूरा करने में मदद मिल रही है. अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस (Delhi amritsar katra expressway) वे भी प्रस्‍तावित है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर में इसका शिलान्‍यास करना था. लेकिन उनकी रैली रद्द हो गई थी. इस परियोजना के पूरा हो जाने से दिल्‍ली से वैष्‍णो देवी (Delhi to Vaishno Devi) की दूरी महज 6 घंटे और दिल्‍ली से अमृतसर (Delhi To Amritsar) की दूरी महज 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी. आइये जानते हैं इसके बारे में...













दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस वे (Delhi Amritsar Katra Expressway) की कुल दूरी लगभग 669 किलोमीटर होगी. सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार जल्‍दी तैयार करने के लिए कई चरणों में निर्माण कार्य बांटा जाएगा. इससे इसको बनाने में समय कम लगेगा. लोगों को एक्‍सप्रेस वे पर कई सारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. यह एक्‍सप्रेस वे फोर-लेन का होगा. इसके बन जाने से प्रदूषण और ईंधन की खपत में भी कमी आने की बात कही ज रही है.

Delhi Amritsar Katra Expressway दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस वे की कुल लागत करीब 39,500 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके बन जाने से लोगों को सड़क के रास्‍ते दिल्‍ली से लेकर जम्‍मू कश्‍मीर तक जाने में आसानी होगी. इसमें ट्रक स्टॉप, फूड कोर्ट, ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस स्‍टेशन, फायर ब्रिगेड स्‍टेशन और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनेंगे. (Pic- ministry of road transport and highways)

Delhi Amritsar Katra Expressway जम्‍मू कश्‍मीर के कटरा स्थित माता वैष्‍णो देवी जाने के लिए लोग अभी बड़ी संख्‍या में ट्रेन का सफर करते हैं. मौजूदा समय में सड़क के रास्‍ते दिल्‍ली से कटरा जाने में 12 घंटे लगते हैं. लेकिन इस एक्‍सप्रेस वे के बन जाने से दिल्‍ली से कटरा की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी. ऐसे में तीथयात्रियों को काफी आसानी होगी. (Pic- ministry of road transport and highways)

Delhi Amritsar Katra Expressway: दिल्‍ली से पंजाब के अमृतसर जाने के लिए अभी हाईवे पर कभी-कभी जाम से भी जूझना पड़ता है. लेकिन दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस वे बन जाने से लोगों को इस समस्‍या से भी निजात मिलेगी. वहीं अभी अमृतसर जाने में दिल्‍ली से 8 घंटे लगते हैं. लेकिन इस एक्‍सप्रेस वे के जरिये वहां जाने में महज 4 घंटे का समय लगेगा. ऐसे में लोगों को स्‍वर्ण मंदिर (Delhi to Golden Temple) जाने में भी आसानी होगी. (Pic- ministry of road transport and highways)

Delhi Amritsar Katra Expressway:दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस वे पंजाब, हरियाणा, जम्‍मू कश्‍मीर और हिमाचल प्रदेश के स्‍थानों से होकर गुजरेगा. ऐसे में दिल्‍ली इन चारों राज्‍यों से सीधे जुड़ जाएगा. इससे लोगों को चारों राज्‍यों के बीच आवागमन में आसानी हो जाएगी. (Pic- ministry of road transport and highways)