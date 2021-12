News18 हिंदी | December 20, 2021, 10:14 IST तेलंगाना में 'पहले' समलैंगिक जोड़े ने की शादी, यहां देखें खास तस्वीरें Supriyo Chakraborty and Abhay Dang 'first' wedding of gay men in Telangana: तेलंगाना में समलैंगिक पुरुषों की ‘पहली’ शादी में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग अपने लगभग एक दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंध गए. सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है.













हैदराबाद. तेलंगाना में समलैंगिक पुरुषों की ‘पहली’ शादी में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग अपने लगभग एक दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंध गए. सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है.

उन्होंने कहा कि हालांकि शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सका, लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त इकट्ठा हुए. सुप्रियो (31) और अभय (34) ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनायी. शनिवार को एक रिसॉर्ट में हुए एक विवाह समारोह में साथ निभाने का संकल्प लिया. समलैंगिक जोड़े की दोस्त सोफिया डेविड ने यह शादी करवाई जो खुद एलजीबीटीक्यू समुदाय से हैं.

सुप्रियो होटेल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो वहीं अभय इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी क्षेत्र में कार्यरत है. दोनों साल 2012 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिले और तब से एक साथ रह रहे हैं.

सुप्रियो ने कहा- 'यह दो दिवसीय (17 और 18 दिसंबर) कार्यक्रम था. यह एक ऐसा कार्यक्रम था जहां हमारे सभी करीबी दोस्त और परिवार के लोग थे. हमने मेहंदी और संगीत से शुरुआत की. मैं और अभय अलग-अलग राज्यों से हैं. वह ( अभय) पंजाबी है और मैं बंगाली हूं. शनिवार को हमारी हल्दी की रस्म थी और सोफिया डेविड ने हमारी शादी की औपचारिकता पूरी की.'

सुप्रियो ने कहा कि शादी का जश्न दोस्तों और परिवार के साथ 'हमारे मिलन का जश्न' मनाने के लिए था. इस अवसर पर समलैंगिक जोड़ों ने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जश्न मनाया. (सभी तस्वीर- https://www.instagram.com/chakraborty.supriyo//)