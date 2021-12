News18 हिंदी | December 06, 2021, 13:59 IST आज भारत में पिज्‍जा पर क्‍यों खुशी मना रहा है Google Doodle? जानिये Pizza के बारे में रोचक बातें Google Doodle Pizza India: गूगल सोमवार को अपने डूडल के जरिये दुनिया के सबसे लोकप्रिय चीजों में से एक पिज्‍जा के संबंध में खुशी मना रहा है. इस दिन 2007 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) की यूनेस्को (UNESCO) प्रतिनिधि सूची में नीपोलिटन 'पिज़ाइउओलो' की कला दर्ज की गई थी. पिज़ाइउओलो पिज्‍जा बनाने वाले खास शेफ होते हैं. Google Doodle में पिज्जा पहेली गेम (Pizza Puzzle Game) में दुनिया भर से 11 सबसे प्रिय पिज्जा टॉपिंग शामिल की गई है. लोगों को पिज्जा के प्रकार के आधार पर उनके स्‍लाइस करने की चुनौती दी गई है.













लोगों को Google Doodle में 11 पिज्जा को काटना है, वे हैं मार्गेरिटा पिज्जा (पनीर, टमाटर, तुलसी), पेपरोनी पिज्जा (पनीर, पेपरोनी), वाइट पिज्जा (पनीर, व्हाइट सॉस, मशरूम, ब्रोकली), कैलाब्रेसा पिज्जा (पनीर, कैलाब्रेसा, प्याज के छल्ले), होल ब्लैक ऑलिव्स), मॉजिरेला पिज्‍जा (चीज़, ऑरेगैनो, होल ग्रीन ऑलिव्स), हवाईयन पिज्‍जा (चीज़, हैम, पाइनएप्पल), मैग्यारोस पिज्‍जा (चीज़, सलामी, बेकन, प्याज, चिली पेपर), टेरीयाकी मेयोनेज़ पिज्‍जा (चीज़, टेरीयाकी) चिकन, समुद्री शैवाल, मेयोनेज़), टॉम यम पिज्जा (पनीर, झींगा, मशरूम, मिर्च, नींबू के पत्ते), पनीर टिक्का पिज्जा (पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, लाल शिमला मिर्च) और मिठाई पिज्जा. (Pic- Google.com)

मिस्र से रोम तक प्राचीन सभ्यताओं में सदियों से टॉपिंग के साथ फ्लैटब्रेड का सेवन किया जाता रहा है, लेकिन इटली के दक्षिण-पश्चिमी शहर नेपल्स को आज 1700 के दशक के अंत में पिज्जा के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है. (Pic- Google.com)

वैसे तो पिज्‍जा आपको भी बहुत पसंद होगा. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनियाभर में रोजाना कई तरह के पिज्‍जा की 5 अरब स्‍लाइस खाई जाती हैं. इसमें अमेरिका में अकेले 350 स्‍लाइस प्रति सेकंड की दर से खाई जाती हैं. (Pic- Google.com)

यूनेस्‍को के मुताबिक नीपोलिटन 'पिज़ाइउओलो' की कला एक अभ्यास है, जिसमें आटा की तैयारी से लेकर लकड़ी से बने ओवन में बेकिंग से संबंधित चार अलग-अलग चरण शामिल हैं. इसके अनुसार नेपल्स में लगभग 3,000 पिज़ाइउओलो अब रहते हैं और इस कला का प्रदर्शन करते हैं. (Pic- Google.com)

यूनेस्‍को के अनुसार पिज़ाइउओलो की तीन प्राथमिक श्रेणियां हैं. इनमें मास्टर पिज़ाइउओलो, पिज़ाइउओलो और बेकर हैं. साथ ही नेपल्स में वो परिवार भी हैं, जो अपने घरों में इस कला का पुनर्जीवित कर रहे हैं. (Pic- Google.com)