PHOTOS: गजब की परंपरा... यह है भारत का सिंगिंग विलेज, जहां इंसानों को नाम से नहीं, अलग-अलग धुन से पुकारा जाता है Whistling Village: भारत के मेघालय राज्य में एक अनोखा गांव है. इस गांव का नाम कोंगथोंग है, जहां लोग एक दूसरे को उनके नियमित नामों से नहीं बल्कि एक अलग राग या विशेष धुन से पुकारते हैं, यही वजह है कि इस क्षेत्र को 'व्हिसलिंग विलेज' के नाम से जाना जाता है. कोंगथोंग पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है, जो मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 60 किमी दूर है. इस गांव के लोग अपना संदेश पहुंचाने के लिए सीटी बजाकर बुलाते हैं. कोंगथोंग के ग्रामीणों ने इस धुन को 'जिंगरवाई लवबी' नाम दिया है, जिसका अर्थ है मां का प्रेम गीत. यहां पर लोगों के दो नाम होते हैं- एक सामान्य नाम और दूसरा धुन वाला नाम. इस धुन वाले नाम के दो रूप हैं. पहला एक लंबा गीत और दूसरा एक छोटा गीत. छोटी धुन आमतौर पर घर में इस्तेमाल की जाती है. कोंगथोंग में लगभग 700 निवासी हैं यानी 700 तरह की धुन. (सभी फोटो: AFP)

भारत, तरह-तरह की परंपराओं और संस्कृतियों के लिए जाना जाता है. ऐसी ही एक दिलचस्प संस्कृति मेघालय (Meghalaya) के एक गांव कोंगथोंग (Kongthong) में मौजूद है. इस गांव के लोग धुन के द्वारा आपस में बात करते हैं. इस गांव के हर निवासी का नाम एक धुन (Melody) है. यहां माताएं अपने बच्चे का आम नाम न रख कर उसे गाना गाकर पुकारती हैं.

कोंगथोंग को व्हिसलिंग विलेज (Kongthong is known as the Whistling Village) के रूप में जाना जाता है. कोंगथोंग में सुंदर पहाड़ों, झरनों और देवदार के पेड़ों से घिरी घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, जो चीज कोंगथोंग के बारे में अधिक आकर्षित करती है वह है इसकी आकर्षक संस्कृति.

कहा जाता है कि इस गांव में जब बच्चे का जन्म होता है तो मां के दिल से जो भी धुन निकलती है वह बच्चे का नाम हो जाती है और यह प्रथा वाकई दिल को छू लेने वाली है. गांव में बातें कम और धुनें अधिक सुनाई देती हैं. यहां लोगों के नाम नहीं होते बल्कि उन्हें पुकारने के लिए धुन का इस्तेमाल किया जाता है.

कोंगथोंग एक सिंगिंग विलेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां “जिंगरवाई इवाबेई” (Jingrwai iawbei) एक लोरी है जिसे यहां के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए बनाते हैं.

गांव में, पुराने समय से एक मान्यता चली आ रही है, जिसके हिसाब से जंगल (Forest) में जाने वाले लोग एक-दूसरे को नामों से पुकारते हैं, तो एक सर्वनाशकारी प्रेत या आत्मा उन्हें जान जाती है और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके घरों तक उनका पीछा करती है.