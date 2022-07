News18 हिंदी | July 29, 2022, 21:48 IST अमृत रत्‍न सम्‍मान: सबसे प्रतिष्ठित जूरी में शामिल हैं देश की बड़ी हस्तियां, जिनको सब जानते हैं... जब देश आज़ादी के 75 सालों की स्वर्णिम उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, तब देश के नंबर वन न्यूज़ चैनल, न्यूज़18 इंडिया ने भी 2 अगस्त को अमृत रत्न सम्मान का आयोजन किया है. ताज पैलेस, दिल्ली में होने वाले इस सम्मान समारोह में देश की सबसे प्रतिष्ठित जूरी द्वारा चुनी गईं देश की ऐसी प्रभावशाली हस्तियों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने देश का सिर दुनियाभर में ऊंचा किया है. इस एक दिवसीय विशेष सम्मेलन और सम्मान समारोह के शानदार आयोजन में देश के गणमान्य लोग शामिल होंगे. इस इवेंट का न्यूज18 और नेटवर्क18 समूह के अन्य चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा. इस अति प्रतिष्ठित आयोजन के लिए देश की बड़ी हस्तियों को शामिल करते हुए जूरी बनाई गई है. जूरी सदस्‍य, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं. आइए मिलते हैं इन्‍हीं खास शख्सियतों से ... Written by Sumit varma











देश के पूर्व मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का जन्‍म 18 नवंबर 1954 को हुआ. उनके पिता केशव चंद्र गोगोई असम के मुख्‍यमंत्री रहे हैं. जस्टिस रंजन ने अपनी वकालत गुवाहाटी हाई कोर्ट से शुरू की थी और 2001 में वे गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्थायी जज नियुक्त हुए. इसके बाद 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 23 अप्रैल 2012 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने. वे 3 अक्‍टूबर 2018 को देश के 46 वें मुख्‍य न्‍यायाधीश बने, उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक रहा. भारत के पूर्वोत्तर राज्य से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले वह पहले जस्टिस हैं.

जनरल वेद प्रकाश मलिक का जन्‍म पाकिस्‍तान के डेरा इस्‍माइल खान में 1 नवंबर 1939 को हुआ था. कारगिल युद्ध के समय वेद प्रकाश मलिक ही भारतीय सेना के प्रमुख थे. देश सेवा और उनके पराक्रम के लिए उन्‍हें परम विशिष्‍ट सेवा मेडल और अति विशिष्‍ट सेवा मेडल से सम्‍मानित किया जा चुका है. उन्होंने ‘करगिल: सरप्राइज टू विक्ट्री’ और ‘इंडियाज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिप्लोमैसी: इनसाइड व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग’ जैसी किताबें लिखी हैं.

असम और उत्‍तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उन्‍हें देश में पुलिस सुधारों की मुहिम शुरु करने के लिए जाना जाता है, इसके लिए उन्‍होंने सेमिनार से लेकर प्रशिक्षण तक कई उदाहरण पेश किए हैं. वे कई अति प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए देश सेवा कर चुके हैं. उन्‍हें असम के पुलिस प्रमुख एवं बीएसएफ के डीजी के तौर पर किए गए कार्यों और उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है.

पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सम्‍मानित सोनल मानसिंह देश की जानी मानी शास्‍त्रीय नर्तक, भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्‍य गुरू और सांस्‍कृतिक आइकन हैं. राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर अनेक सम्‍मान और पुरस्‍कार पाने वाली सोनल मानसिंह का जन्‍म 30 अप्रैल 1944 को मुंबई में हुआ था. उनके दादा स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं. हिंदुस्‍तानी शास्‍त्रीय नृत्‍य को लेकर वे देश और दुनिया के कई देशों में अपनी प्रस्‍तुतियों से भारतीय संस्‍कृति का परचम लहरा चुकी हैं. वे राज्‍यसभा की सदस्‍य रही हैं.

बीजिंग ओलिंपिक 2008 में एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्‍ड मेडल जीतने वाले भारत के गौरव अभिनव बिंद्रा का जन्‍म 28 सितंबर 1982 को देहरादून में हुआ. वे देश के प्रमुख निशानेबाज रहे हैं और वे 2006 में वर्ल्‍ड चैम्पियन भी रह चुके हैं. देश और दुनिया की कई प्रतियोगिताओं में अभिनव को अनेक सम्‍मान और पुरस्‍कार हासिल हुए हैं. उन्‍हें 2009 में भारत सरकार ने खेल क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्‍मानित किया है. वे CNN-IBN Indian of the Year in Sports से सम्‍मानित भी हैं.