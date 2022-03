News18 हिंदी | March 07, 2022, 09:09 IST बमों के गोलों से बेखौफ यूक्रेनी जांबाज ने रचाई शादी, तस्वीरों में देखें किस तरह वार जोन में महिला ने जीता दिल Ukrainian couple married in warzone: जब दो दिलों का मेल होना होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, फिर चाहें बमों की बारिश ही क्यों न हो. जी हां, रूसी मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले (Russian attack on Ukraine) के बीच यूक्रेन में जहां हर तरफ दहशत और बदहबासी मची हुई है वहीं एक जोड़ा (Couple) ने रविवार को शादी रचा (just got married) ली. इस जोड़े के साहस और जीवटता की हर तरफ तारीफ हो रही है. यह कपल रूस के खिलाफ अपने देश की सरहद की रक्षा में तैनात हैं. यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) के पास ही यह कपल अपने देश की रक्षा में लगे हैं. तस्वीरों में महिला सेना की वर्दी में हैंं. उनकी मुस्कान दिलों को छू लेती है.













इस जोड़े का नाम लेसिया (Lesya)और वेलेरी (Valeriy) है. दोनों ने कीव में अग्रिम पंक्ति के पास शादी की. (AFP)

प्रेमी जोड़ा यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा दल में शामिल हैं. कीव में चारों तरफ से रूसी हमले तेज हो गए हैं. हर पल यहां अनहोनी की आशंका बनी रहती है. (AFP)

लेसिया (Lesya)और वेलेरी (Valeriy) को साथी सैनिकों ने गिटार बजाकर और गीत गाकर बधाई दी. (Twitter)

यूक्रेन पर रूस ने अबतक दागी 600 मिसाइलें दागी है. मौत कब किस ओर से आ जाए, कोई नहीं जानता. (AFP)

जिस दिलेरी और हिम्मत से कपल ने युद्ध के बीच शादी की, उसकी चर्चा चारो ओर हो रही है. (AFP)