News18 Hindi | November 02, 2021, 16:53 IST हफ्ते में एक बार रोना क्यों आपके लिए जरूरी है Crying And Heath, why Crying is Necessary : आमतौर पर भारतीय मर्दों और लड़कों को इस बात के साथ बड़ा किया जाता है कि वो मजबूत हैं, लिहाजा उन्हें रोना नहीं चाहिए. अगर कभी मर्द रो दिया तो उसे कमजोर मान लिया जाता है लेकिन हेल्थ टिप्स और साइंस कहती है कि रोना आपकी सेहत के लिए इतना जरूरी है कि हफ्ते में एक बार तो ऐसा कर ही लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो शरीर में तनाव समेत कई दिक्कतें भी हो सकती हैं.

1 / 9

रोना बेहद ज़रूरी है. कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर. क्योंकि इससे स्ट्रेस रिलीज होता है. ऐसा कहना है जापान की एक अकादमी का. वहां के एक टीचर खुद की पहचान ब-कायदा 'टीयर्स टीचर' के तौर पर कराते हैं. हाई-स्कूल के पूर्व अध्यापक Hidefumi Yoshida पूरे जापान भर में रेगुलर वर्कशॉप लेते हैं. जिसमें वे लोगों को रोने के मनोवैज्ञानिक फायदों से रू-ब-रू कराते हैं. (Photo - ShutterStock)

2 / 9

आंसू आंख को सूखने से बचाता है. कीटाणु रहित रखने में मदद करता है. आंसू वो तरल पदार्थ है जो पानी और नमक से बना होता है. हॉलैंड के मनोवैज्ञानिक एड विंगरहोएट्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि नलसाजी तंत्र आसू बनाता है. रोने पर आंसुओं का उत्पादन शुरू होता है. लैक्रिमल सिस्टम आखों के नीचे होता है. यह आंसुओं की एक उत्सर्जित प्रणाली का उत्पादन करती है. रोते हुए निकलने वाले आंसू भी तीन तरह के होते हैं (Photo - ShutterStock)

3 / 9

reflex आंसू- ये आंसू आंखों से कचरा साफ करते हैं. जिसमें धूल या धुंआं निकालना शामिल है. (Photo - ShutterStock)

4 / 9

continuous आंसू- ये आंसू आंखों में चिकनापन बनाकर रखते हैं, जिससे आंखें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बची रहती हैं. इस आंसुओं में 98 फीसदी पानी होता है. (Photo - ShutterStock)

5 / 9

emotional आंसू- इमोश्नल आंसुओं में ज्यादातर स्ट्रेस हार्मोन और बाकी के टॉक्सिंस शामिल होते हैं. रिसर्चर्स कहते हैं कि रोना आपके भीतर से इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में मददगार है. कह सकते हैं कि रोना शरीर के तनाव वाले हार्मोन को बाहर निकालने का बेहतर तरीका है. (Photo - ShutterStock)

6 / 9

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी रोने से गहरा ताल्लुक़ है. लोग रोने के बाद बेहतर महसूस करते हैं. दुनिया में सबसे कम रोने वाली औरतें आइसलैंड और रोमानिया की होती हैं. पुरुष बुल्गारिया के. (Photo - ShutterStock)

7 / 9

आंसुओं में लिसोजाइम लिक्विड होता है. ये महज 5 से 10 मिनट में 90 से 95 फीसदी कीटाणुओं का सफाया कर देता है. शरीर में बनने वाले टॉक्सिक केमिकल यानी विषाक्‍त पदार्थ आंसुओं के रास्‍ते बाहर निकलते हैं. रोने से शरीर में मैगनीज का स्तर कम होता है इससे मूड अच्‍छा होता है. इस तत्व के बढ़ने से घबराहट, थकान, गुस्सा महसूस होता है. बेहद कम या न रोना मानसिक तनाव पैदा होने की वजहों में से एक हो सकता है. (Photo - ShutterStock)

8 / 9

रोना एक स्‍वाभाविक क्रिया है. जन्म के समय बच्चे को रुलाने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि उसकी मांसपेशियों व फेफड़ों का संचालन ठीक से हो (Photo - ShutterStock)

9 / 9

स्वयं शांति के लिए रोना बेहतरीन क्रिया है. रिसर्चर्स कहते हैं कि इससे तंत्रिका तंत्र (parasympathetic nervous system /PNS) एक्टिव होता है. PNS बॉडी रेस्ट और डाइजेशन में मदद करता है. इसके फायदा तुरंत नहीं दिखता. रोने के लगभग एकाध घंटे बाद आपको आराम महसूस होगा. अगर लंबे वक्त से जागे हों, तो हो सकता है नींद भी आ जाए.