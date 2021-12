News18 हिंदी | December 09, 2021, 11:57 IST कमला हैरिस से रोशनी नाडर तक, ये हैं दुनिया की 10 ताकतवर महिलाएं Forbes World 10 most powerful women 2021: दुनिया की लोकप्रिय मैगजीन फोर्ब्स ने The World's Most Powerful Women 2021 की लिस्ट जारी की है. भारत की चार बेटियों ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह बनाई है. इसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, Nykaa की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर और HCL Technologies की चेयरपर्सन रोशनी नाडर का नाम शामिल है. वहीं, टॉप पोजिशन पर मैकेंजी स्कॉट (अमेजन ग्रुप के मालिक जेफ बेजोस कू पूर्व पत्नी) हैं. अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.













1 / 11

अमेजॉन वेबसाइट के फाउंटर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट (MacKenzie Scott)फोर्ब्स की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. 50 साल की मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में 18वें पायदान पर हैं. मैकेंजी वही महिला हैं, जिसने 25 साल पुरानी अपनी शादी पति जेफ से मिले धोखे के बाद भारी मन से तोड़ दी थी. ये पिछले साल की बात है. तब तलाक के बाद मैकेंजी को मिलने वाली रकम पर खूब चर्चा हुई थी. बात दें कि जेफ और मैकेंजी का तलाक दुनिया का सबसे महंगा तलाक साबित हुआ, जिसमें मैकेंजी को 38 बिलियन डॉलर की गुजारा-भत्ता के तौर पर मिली. उन्होंने कोरोना को देखते हुए लगभग चार महीने के भीतर 30,100 हजार करोड़ रुपये दान कर दिए.

2 / 11

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं. उनकी मां श्यामा गोपालन हैरिस का जन्म चेन्नई में हुआ था और वह एक कैंसर शोधकर्ता थीं, जिनका 2009 में निधन हो गया. हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी करने वालीं भारतीय और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी हैं. वह डेमोक्रेट गेराल्डाइन फेरारो और रिपब्लिकन सारा पॉलिन के बाद एक प्रमुख पार्टी की पहली अफ्रीकी अमेरिकी और उस पद के लिए उम्मीदवारी करने वालीं तीसरी महिला भी हैं.

3 / 11

फोर्ब्स की 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में क्रिस्टीन लेगार्ड तीसरे स्थान पर हैं. लेगार्ड एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं. इस पद पर वह 1 नवंबर, 2019 से जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इस नियुक्ति से पहले वह जुलाई 2011 से सितंबर 2019 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक थीं.

4 / 11

मैरी बारा जनरल मोटर्स की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. वह 4 जनवरी, 2016 को जीएम निदेशक मंडल की अध्यक्ष चुनी गईं. मैरी बारा फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में चौथे स्थान पर हैं.

5 / 11

फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मेलिंडा फ्रेंच गेट्स दुनिया की पांचवीं सबसे ताकतवर महिला हैं. मेलिंडा फ्रेंच गेट्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष के रूप में परोपकार क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं. मई 2021 की शुरुआत में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने तलाक का ऐलान किया था. बिल गेट्स ने मेलिंडा को फाइलिंग के अनुसार 2.4 बिलियन डॉलर का स्टॉक ट्रांसफर किया था. इससे मेलिंडा अरबपति बन गईं.

6 / 11

अमेरिकी अरबपति व्यवसायी एबीगैल पियरेपोंट जॉनसन 2014 से अमेरिकी निवेश फर्म फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. एबीगैल जॉनसन की फर्म में अनुमानित 24.5% हिस्सेदारी है, जिसकी प्रबंधित संपत्ति में $4.2 ट्रिलियन है.

7 / 11

लिस्ट में 7वें नंबर पर शामिल एना पेट्रीसिया बोटिन एक स्पेनिश बैंकर हैं, जिन्होंने 2014 से सेंटेंडर समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है. वह इस भूमिका को निभाने वाली बोटिन परिवार की चौथी पीढ़ी हैं.

8 / 11

उर्सुला गर्ट्रूड वॉन डेर लेयेन एक जर्मन राजनेता और चिकित्सक हैं. वह 1 दिसंबर 2019 से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं. 2005 से 2019 तक उन्होंने एंजेला मर्केल की कैबिनेट में सेवा दी. मर्केल के मंत्रिमंडल में अपने अंतिम छह वर्षों के दौरान उर्सुला जर्मनी की रक्षा मंत्री थीं.

9 / 11

त्साई इंग-वेन ताइवान की राष्ट्रपति हैं. उन्होंने 2020 से डीपीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है.

10 / 11

मल्टीनेशनल कंपनी एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं. वह एक्सेंचर के लिए ग्लोबल मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य भी हैं.

11 / 11

Forbes ने निर्मला सीतारमण को लगातार तीसरी बार 'दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं' की लिस्ट में शामिल किया है. वो इस बार लिस्ट में 37वें नंबर पर हैं तो वहीं साल 2020 में वो 41वें नंबर पर और साल 2019 में 34वें नंबर पर थीं. मालूम हो कि सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं.