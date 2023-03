News18 हिंदी | Last Updated:March 11, 2023, 10:54 IST News18 Impact: गेंहू की 9 इंच लंबी बाल उगाने वाले किसान की चांदी, फसल पकने से पहले हुई बुकिंग Bharatpur News : वाराणसी से गेहूं (Wheat) की कुदरत 8, 9 किस्म का बीज मंगाकर फसल तैयार करने वाले दिनेश ने विशेषता बताई कि बाल की लंबाई 9 से 11 इंच है. कुल पौधे की लंबाई 3 फीट. इस बारे में न्यूज़18 ने 6 मार्च को खबर प्रकाशित की थी, जिसका बड़ा असर हुआ है. ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट. Edited by Bhavesh Saxena









भरतपुर. News18 की खबर का असर कैसे होता है? यह जानना है तो जिले के पीपला गांव के किसान दिनेश तेंगुरिया (Farmer Dinesh Tenguria) से पूछिए. न्यूज़18 लोकल ने उनकी गेहूं की फसल के बारे में खबर प्रकाशित की, तो पांच दिन के भीतर फसल के बीज के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है. दिनेश ने कहा न्यूज़18 की खबर का इतना असर हुआ कि देशभर से उनके पास हजारों की संख्या में कॉल आ रहे हैं और बीज की एडवांस बुकिंग हो रही है.

उन्होंने दावा किया कि इस गेंहू की फसल से किसानों को कम लागत में दुगना मुनाफा होगा. दिनेश के मुताबिक वाराणसी निवासी प्रकाश राय रघुवंशी से गेहूं की किस्म कुदरत आठ और नौ (Nature Eight and Nine) का बीज उहोंने 10 हजार रुपये क्विंटल की कीमत से खरीदा था.

करीब 1 हैक्टेयर में इस फसल की बुवाई की. अब फसल लगभग तैयार हो चुकी है. इसकी पैदावार 1 एकड़ में 100 मन हुई है. न्यूज 18 की खबर के बाद बीज के लिए आ रहे हजारों कॉल्स पर वह बता रहे हैं कि वह बीज 5000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं.

किसान का कहना है इस गेहूं की किस्म से किसान को कम लागत में अधिक मुनाफा (More Profitable) होगा. अगर आप इस बीच को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर 9785914610, 7976110013 पर संपर्क कर सकते हैं.

गौरतलब है कि इस खबर के बाद फसल देखने के लिए जिले के कृषि अधिकारियों समेत लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.