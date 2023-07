1 5

इससे पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने फेसबुक पेज पर बीकानेर रेलवे स्टेशन की परिकल्पना के फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि 'This is how the redeveloped Bikaner Railway Station will look like! इस ड्रीम प्रोजेक्ट की लागत 471 करोड़ रुपये है. इस रिडवलपमेंट में स्थानीय कला, हैरिटेज और आधुनिकता का समावेश किया जाएगा. स्टेशन पर भूतल और 9 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जायेगा.(Photo credit: @ facebook.com/narendramodi)