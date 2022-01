News18 हिंदी | January 15, 2022, 17:41 IST ये है देश का पहला स्मार्ट विलेज, क्राइम-अल्कोहल फ्री है गांव, खूबसूरती ऐसी कि नजर न हटे, PHOTOS Dhanora India's First Smart Village: राजस्थान के धौलपुर जिले का धनौरा (Dhanora Village Photos) भारत का पहला स्मार्ट गांव है. धनौरा गांव मॉडल को राज्य और देश की ग्राम पंचायतों ने विकास मॉडल के रूप में अपनाया है. गांव में सीमेंट की सड़कें, आधुनिक गौरव पथ, गलियों में सुंदर भित्ति चित्र, सामुदायिक भवन और पुस्तकालय, सोलर लाइटें, इन्फॉर्मेशन और योग सेंटर जैसी सुविधाएं हैं. घरों और स्कूलों में आधुनिक शौचालय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. (Report: हरवीर शर्मा, धौलपुर)













राजस्थान के धौलपुर जिले का धनौरा भारत का पहला स्मार्ट गांव है. इस गांव में आपको हरे भरे पेड़, सौर स्ट्रीट लाइट, खूबसूरत रंगों में चित्रित ईंट से बने घर, एक कौशल विकास केंद्र, एक मेडिटेशन सेंटर और यहां तक ​​कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ साफ-सुथरी सड़कें मिलेंगी. धनोरा गांव जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. गांव की आबादी करीब दो हजार है. धनौरा गांव 'आदर्श ग्राम सम्मान' पुरस्कार पाने वाला देश का पहला गांव है. धनौरा ग्राम को राज्य स्तरीय पंचायत अवॉर्ड भी मिला है.

धनौरा गांव मॉडल को राज्य और देश की ग्राम पंचायतों ने विकास मॉडल के रूप में अपनाया है. इस गांव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सम्मानित किया है. आईआरएस अधिकारी डॉ. सत्यपाल सिंह मीना के प्रयासों से गांव में सीमेंट सड़कें, आधुनिक गौरव पथ, गलियों में सुंदर भित्ति चित्र, सामुदायिक भवन और पुस्तकालय, सोलर लाइटें, इन्फॉर्मेशन और योग सेंटर जैसी सुविधाएं है.

घरों और स्कूलों में आधुनिक शौचालय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान, गांव में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर लेब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं है. इस गांव की गलियों में रोशनी के लिए जगह-जगह पर सोलर लाइट लगाई गई हैं. स्कूल की बच्चियों के लिए आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं. यहां बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की उचित व्यवस्था भी की गई है.

जल संरक्षण और संवर्धन के लिए ढाई किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर, 8 परकोलेशन तालाबों का निर्माण किया गया है. गांव को ओडीएफ फ्री, अल्कोहल फ्री तथा जीरो आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण 'क्राइम फ्री विलेज' का दर्जा प्राप्त है. 'सोच बदलो गांव बदलो' मुहिम के तहत डॉ.सत्यपाल सिंह मीणा के मार्गदर्शन में गांव के युवा वालेंटियर के रूप में काम कर रहे हैं. मीणा ने ग्रामीणों को जागरूक कर प्रत्येक घर में शौचालय, चौड़ी सड़कें, वृक्षारोपण और एक कम्यूनिटी सेंटर बनवाने में हम भूमिका निभाई है.

साल 2017 में धनौरा वासियों ने आम सहमति से गौरव पथ के लिए 12-14 फीट रास्ते को अपने पक्के मकान और दीवारे तोड़ कर 25 फीट चौड़ा किया और आज फिर से गांव विकास के इतिहास में नया पन्ना लिखते हुए अपने पक्के निर्माण हटाते हुए मुख्य सड़क को 30 फीट किया जा रहा है.

स्मार्ट विलेज धनौरा की सफलता इंग्लिश इस प्रसिद्ध मुहावरे “Rome was not built in a day” को चरितार्थ करती है, क्योंकि धनौरा गांव के विकास गाथा ग्राम वासियों के अद्भुत त्याग, व्यक्तिगत हितों के ऊपर गांव के हितों को प्राथमिकता देने और सहयोग और सामंजस्य द्वारा समस्याओं के समाधान की सोच, गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की लग्न और असीम धैर्य का परिणाम है.