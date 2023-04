forbes advisor include udaipur in 8 cities for summer vacation destination

गर्मी की छुट्टी के लिए ये हैं भारत के बेहतरीन शहर, फोर्ब्स एडवाइजर ने जारी की 8 बेस्‍ट डेस्टिनेशन की लिस्‍ट

Best Places to Visit in Udaipur: झीलों का शहर उदयपुर अपनी सुंदरता, भव्यता और विचित्रता के कारण देश के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है. इस बीच बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने अप्रैल में भारत में घूमने के लिए जिन 8 बेहतरीन जगहों के नाम बताए हैं, उनमें उदयपुर दूसरे स्थान पर है. (रिपोर्ट: निशा राठौड़)