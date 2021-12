News18 हिंदी | December 02, 2021, 12:56 IST IND vs NZ: चेतेश्वर पुजारा की बेटी ने पहनी पापा की जर्सी, ऐसे घुमाया बल्ला India vs New Zealand: चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बेटी अदिति की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में अदिति ने पुजारा की टेस्ट जर्सी पहनी हुई है और हेलमेट भी लगाया हुआ है. इसके साथ ही अदिति के हाथ में एक बल्ला है, जिसे वह हवा में घुमा रही हैं.













भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पाबरी ने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले अपनी बेटी अदिति की क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अदिति अपने पापा चेतेश्वर पुजारा की टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए नजर आ रही हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा. (Cheteshwar Pujara/Instagram)

चेतेश्वर पुजारा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में बेटी अदिति की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में अदिति ने पुजारा की टेस्ट जर्सी पहनी हुई है और हेलमेट भी लगाया हुआ है. इसके साथ ही अदिति के हाथ में एक बल्ला है, जिसे वह हवा में घुमा रही हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए पुजारा ने लिखा- छोटी बच्ची ने पापा की तरह कपड़े पहने हैं. इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में स्कूल एक्टिविटी लिखा है. इसका मतलब है कि यह शायद अदिति की किसी स्कूल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है. (Cheteshwar Pujara/Instagram)

वहीं, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पाबरी ने भी अदिति की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने पापा की टेस्ट जर्सी पहने हुए हैं. यह तस्वीर पीछे से ली गई है और जर्सी पर पुजारा लिखा हुआ है. अदिति अपने पापा की इस ओवर साइज जर्सी में काफी क्यूट लग रही हैं. (Puja Pabri Pujara/Instagram)

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट स्पेशलिस्ट और 'मॉडर्न वॉल' के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा भी 2018 में बेटी के पिता बने. चेतेश्वर पुजारा और पूजा पाबरी की शादी 13 फरवरी 2013 को हुई थी. पांच साल बाद यानी 2018 में उनके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसे इस कपल ने अदिति नाम दिया. (Cheteshwar Pujara/Instagram)

चेतेश्वर पुजारा और अदिति का रिश्ता काफी ज्यादा क्यूट है. पुजारा अक्सर सोशल मीडिया पर अदिति के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. (Cheteshwar Pujara/Instagram)

चेतेश्वर पुजारा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अदिति के साथ कई क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं. अदिति की खुशी और उसकी मुस्कान के लिए वह सबकुछ करने को तैयार रहते हैं. (Cheteshwar Pujara/Instagram)

चेतेश्वर पुजारा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेस्ट टीम के बल्लेबाजी विभाग की रीढ़ रहे हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के लिए 154 टेस्ट पारियों में 6,542 रन बनाए हैं. उनके नाम 31 अर्द्धशतक और 18 शतक हैं, लेकिन पुजारा ने 2019 के बाद से देश के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेली है. (AP)

चेतेश्वर पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट शतक जनवरी 2019 में बनाया था. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने कुल 48 रन बनाए.पुजारा वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले आगामी टेस्ट मैच में बड़ा स्कोर बनाने के इच्छुक होंगे. उनके साथ मुंबई में टेस्ट क्रिकेट खेलने की अच्छी यादें हैं. उन्होंने इस मैदान पर तीन मैचों में दो शतक दर्ज किए हैं, उनकी बल्लेबाजी औसत 75.25 है. (Cheteshwar Pujara/Instaram)