News18 Hindi | September 17, 2021, 16:24 IST पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पर दिखने लगा ‘तालिबान’ का असर! इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खतरे में Pakistan vs New Zealand Series: न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा (PAK vs NZ) रद्द कर दिया है. तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज आज यानी 17 सितंबर से शुरू होनी थी. इंग्लैंड को अगले महीने 2 टी20 खेलने के लिए पाकिस्तान आना है.

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान दौरे को पहला मैच शुरू होने के कुछ मिनट पहले सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया. न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में तीन वनडे और पांच टी20 के मुकाबले खेलने थे. वनडे सीरीज आज यानी शुक्रवार से ही शुरू होनी थी. न्यूजीलैंड बोर्ड ने हालांकि सुरक्षा कारणों पर अधिक बात नहीं कही है. पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन का असर अब पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पर पड़ने लगा है. (AFP)

इंग्लैंड टीम को अक्टूबर में 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है. लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज स्थगित होने के बाद से इंग्लिश टीम के दौरे पर भी सवाल खड़े हाे गए हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है. टीम को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 के मुकाबले खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1998 में बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है. (England Cricket Twitter)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने पिछले दिनों पीसीबी (PCB) की कमान संभाली है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान देश के प्रधानमंत्री हैं. इसके बाद भी न्यूजीलैंड सीरीज रद्द हाे गई. इससे पाकिस्तान बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा. हालांकि पीसीबी की ओर से जारी बयान में सीरीज को स्थगित होने की बात कही गई है. लेकिन न्यूजीलैंड ने सीरीज को रद्द कर दिया है. (AP)

मार्च 2009 में श्रीलंका टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद सालों तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था. 2015 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का दाैरा किया था. हालांकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सालों से पाकिस्तान का दाैरा नहीं किया है. पाक में मैच नहीं होने पर पीसीबी अपने घरेलू मुकाबले यूएई में कराता रहा है. ऐसे में एक बार फिर उसे ऐसा करना पड़ सकता है. (Zimbabwe CricketTwitter)

इंग्लैंड ने आईपीएल खेलने वाले अपने खिलाड़ियों को 9 अक्टूबर तक देश पहुंचने को कहा था. क्योंकि उसे पाकिस्तान से 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी. लेकिन न्यूजीलैंड का दौरा रद्द होने के बाद इंग्लैंड सीरीज पर भी खतरा है. यह बीसीसीआई के लिए राहत वाली बात है. ऐसे में कप्तान ऑयन मॉर्गन, सैम करेन सहित कई बड़े खिलाड़ी आईपीएल के प्लेऑफ में उतर सकते हैं. (AFP)

टीम इंडिया ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दाैरा नहीं किया है. 2008 में एशिया कप खेलने के लिए टीम पाकिस्तान गई थी. आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने हमेशा पाकिस्तान को घेरा है. इस कारण पाक के खिलाड़ियों को आईपीएल में भी खेलने की अनुमति नहीं है. वे सिर्फ 2008 में टी20 लीग में उतरे थे. इसके बाद मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाक खिलाड़ियों के उतरने पर रोक लगा दी गई. (AFP)