News18 Hindi | July 17, 2021, 10:37 IST WI vs AUS: एविन लुइस टी20 के सिक्सर किंग बने, रोहित शर्मा-क्रिस गेल भी उनके आगे फेल West Indies vs Australia, 5th T20I: एविन लुइस (Evin Lewis) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (WI vs AUS) आखिरी टी20 मैच में 79 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान लुइस ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्कों का आंकड़ा भी पार किया.