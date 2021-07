News18 Hindi | July 31, 2021, 10:33 IST IND vs ENG: नॉटिंघम में टीम इंडिया का प्रदर्शन इंग्लैंड को कर देगा परेशान, पहला टेस्ट इसी मैदान पर 4 से India vs England Test Series: पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू हो रही है. पहला मुकाबला (IND vs ENG) नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाना है. 2018 में खेली गई अंतिम पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को 1-4 से बड़ी हार मिली थी.

